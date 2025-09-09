El espejo roto del sistema de salud: cifras que asustan y muertes que duelen

Por: Hannah Escobar El informe más reciente de la Contraloría es un retrato incómodo de la fragilidad del sistema de salud. No hablamos de tecnicismos contables: hablamos de una EPS intervenida que concentra más de once millones de afiliados, la más grande del país, y que hoy está sumida en una crisis que amenaza tanto sus finanzas como la vida de los pacientes. Los números son elocuentes: los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones en un año. Y en lo corrido de 2025 ya se acumulan $6,6 billones adicionales, alcanzando la cifra monumental de $15,27 billones. Estos recursos sin soporte reflejan un manejo riesgoso que compromete la liquidez institucional y abre la puerta a un detrimento patrimonial de enormes proporciones. Lea también: Mujer afiliada de Nueva EPS murió esperando medicinas durante 11 meses Pero reducir la crisis a cifras sería un error. El impacto real es humano, y el costo se mide en muertes evitables. Ayer se sumó otra: la de la señora Maritza Ramírez. Durante once meses le negaron sus medicamentos. Once meses de reclamos, de tutelas, de desesperanza. Cuando finalmente le entregaron el tratamiento, ya era demasiado tarde. Maritza no murió de una enfermedad: murió de abandono institucional. Y como ella, muchos pacientes han sido condenados a la desesperanza por un sistema que prometía protección y hoy entrega indiferencia. La intervención del Gobierno debía ser un mecanismo para ordenar, corregir y garantizar transparencia. Pero lo que hemos visto en estos meses es lo contrario: deudas que se inflan, improvisación en el manejo operativo, inseguridad jurídica y una creciente percepción de que, más que salvar, lo que se busca es estatizar la salud. La historia reciente lo demuestra. En enero de 2024, el Gobierno nombró a Aldo Cadena como gerente de Nueva EPS, un movimiento político interpretado como la antesala de la intervención. Su designación, marcada por su cercanía con el Presidente, despertó amplias críticas en el sector.

Pese a ese nombramiento, la EPS terminó intervenida pocos meses después y en abril de 2024 asumió como primer interventor Julio Alberto Rincón, en medio de denuncias de malversación y deudas ocultas. Su gestión se convirtió en el inicio de una etapa de inestabilidad que no se ha resuelto hasta hoy.

En noviembre de 2024 fue designado Bernardo Camacho mediante un mecanismo excepcional, justo cuando crecían las presiones por auditorías forenses y la crisis financiera se hacía más evidente. Su llegada, lejos de aportar claridad, mantuvo la incertidumbre en torno a la gobernanza y la transparencia de la EPS. Finalmente, en agosto de 2025, la Superintendencia nombró a Gloria Libia Polanía como interventora. Su designación desató un escándalo: el concejal Daniel Briceño denunció que no había aprobado el examen de conocimientos exigido a los interventores inscritos en el registro RILCO. Aunque la norma permite nombramientos excepcionales, el costo político fue enorme. Medios y redes amplificaron la denuncia, reforzando la narrativa de un nombramiento político sin meritocracia. Para prestadores y proveedores, su llegada implicó inseguridad en la interlocución y dudas sobre la estabilidad de sus decisiones, justo cuando más se requería confianza.