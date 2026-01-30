x

Definidos los playoffs de la Champions: ¿cómo les fue a los colombianos? A uno le toca frente al Real Madrid

El sorteo de los playoffs dejó cruces atractivos y varios duelos con presencia colombiana.

  • Richard Ríos se encuentra en etapa de recuperación y es duda del Benfica frente al Real Madrid. FOTO : GETTY
    Richard Ríos se encuentra en etapa de recuperación y es duda del Benfica frente al Real Madrid. FOTO : GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva. Este viernes se realizó el sorteo que definió los cruces de los playoffs o 16avos de final del torneo, instancia en la que varios futbolistas colombianos tendrán un papel protagónico y en la que incluso se dará un interesante duelo entre defensores de la Selección Colombia.

Uno de los enfrentamientos más llamativos será el Juventus vs. Galatasaray, serie que enfrentará a Juan Cabal y Dávinson Sánchez, dos zagueros habituales en las convocatorias del combinado nacional, lo que garantiza un cruce de alto nivel en la línea defensiva.

Otro duelo destacado será el de Real Madrid vs. Benfica, un enfrentamiento que se repite en instancias recientes del certamen. En el conjunto portugués se espera la presencia del mediocampista colombiano Richard Ríos, quien podría estar disponible para disputar esta exigente serie ante el club más ganador de Europa.

Por su parte, el Qarabag volverá a medirse ante un rival inglés. En esta ocasión enfrentará al Newcastle, equipo que contará con los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina, quienes buscarán dar la sorpresa frente a uno de los clubes más fuertes de la Premier League.

Los playoffs se disputarán a partir del 16 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se jugarán la semana siguiente. Estos son todos los cruces definidos:

Real Madrid vs. Benfica

Inter vs. Bodo/Glimt

PSG vs. Monaco

Newcastle vs. Qarabag

Juventus vs. Galatasaray

Atlético de Madrid vs. Brujas

Atalanta vs. Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

En tanto, el Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting de Portugal de Luis Suárez lograron la clasificación directa a los octavos de final. El equipo del samario se enfrentará al ganador de Real Madrid vs. Benfica o Inter vs. Bodo/Glimt, mientras que el club del guajiro lo hará ante el vencedor de Atalanta vs. Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen vs. Olympiacos.

Los octavos de final comenzarán a disputarse desde el 9 de marzo, mientras que la gran final de la Champions League está programada para el 30 de mayo en Budapest, ciudad que acogerá el partido decisivo del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

