Sindicato de MinTrabajo alertó sobre orden de exhibir fotos de Petro y del ministro Sanguino en sedes de la entidad: esto dijeron

El gremio Sinaltraempros calificó la instrucción como propaganda política y recordó que la Ley 2345 de 2023 prohíbe el uso de recursos públicos para la autopromoción de funcionarios.

  • Sindicatos del Ministerio de Trabajo rechazaron una presunta orden de exhibir fotos de Gustavo Petro y del ministro Antonio Sanguino en sedes de la entidad. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
05 de noviembre de 2025
bookmark

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social (Sinaltraempros) expresó su rechazo a las órdenes que se habrían emitido desde el despacho del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, para exhibir fotografías del presidente Gustavo Petro y del propio ministro en las áreas de atención al ciudadano de las sedes regionales de la entidad.

En un comunicado, Sinaltraempros —filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)— advirtió que la medida contraviene el ordenamiento jurídico y, además, resultaría improcedente en un contexto preelectoral.

Según el sindicato, “lo que se evidencia con estas imágenes es hacer propaganda política y de gobierno, por lo cual no debe utilizarse las entidades y las funciones misionales para fines e intereses personales, y mucho menos presionar, acosar o determinar a subalternos o particulares para que respalden una causa, campaña o candidato”.

La organización sindical aseguró que en el Ministerio de Trabajo “no se da ejemplo cuando se constriñe a los subalternos a hacer o realizar actividades y mucho menos ‘actividades’ que están en contra de la Ley, como el caso de las directrices impartidas a los Directores Territoriales y otros subalternos, para que instalen las imágenes descritas”, señaló el pronunciamiento.

Sinaltraempros citó la Ley 2345 de 2023, que prohíbe expresamente la autopromoción de funcionarios públicos mediante el uso de recursos estatales.

“El presidente, o miembros de su gabinete, no pueden ordenar la publicación de su imagen personal en entidades públicas de forma general”, enfatizó el sindicato.

La norma, promulgada con el objetivo de eliminar las llamadas “marcas de gobierno”, busca evitar que las administraciones de turno utilicen la comunicación institucional como herramienta de promoción política. La ley establece que la imagen institucional debe limitarse a los símbolos patrios —como el escudo o la bandera— y prohíbe logotipos o estrategias que promuevan a personas o partidos políticos.

En ese sentido, el sindicato insistió en que el uso de fotografías personales en las dependencias del Ministerio podría interpretarse como propaganda política, contraria al principio de neutralidad estatal. “Independientemente de la financiación de la publicación, es evitar coaccionar a los funcionarios y utilizar la entidad y los servicios que esta presta para realizar proselitismo político”, se lee en el documento.

Lea más: Petro convierte su defensa frente a la Lista Clinton en una campaña con mensajes a la Casa Blanca, ¿le servirá de algo?

Sinaltraempros pidió que se ordene “de forma inmediata el retiro de estas imágenes de las Direcciones Territoriales y dependencias del Ministerio en las que hayan sido ubicadas”.

Además, recordó que los servicios prestados por los funcionarios del Ministerio del Trabajo “son labores misionales desempeñadas con compromiso y responsabilidad, independientes del gobierno de turno”.

Puede leer: Fallida jugada de Galán con Gaona dejó en vilo a Alejandro Gaviria: ¿Coalición de centro se desmorona antes de arrancar?

Sindicatos
Política
Presidencia
Ministerios
Colombia
