Detalles sobre los siete militares del Ejército que fueron capturados por presuntos malos manejos administrativos y peculado

El 16 de diciembre, unidades de Contrainteligencia Militar del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a siete militares en servicio activo —cuatro oficiales y tres suboficiales— en el marco de una investigación por el delito de peculado por apropiación, tras más de siete meses de indagaciones.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía y se desarrolló de manera simultánea en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia (Caquetá). Las autoridades indicaron que los capturados fueron dejados a disposición de los despachos competentes para avanzar en su judicialización.

Lea también: EE. UU. designó como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel con el que gobierno Petro continúa conversaciones de paz

De acuerdo al Ejército Nacional, las investigaciones permitieron establecer que los militares capturados estarían vinculados a conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y a presuntos hechos de corrupción. Las diligencias se extendieron por más de siete meses y contaron con la articulación entre la Fuerza Pública y el ente acusador.

Las capturas se produjeron en diferentes puntos del país, lo que evidencia el alcance territorial del proceso y la coordinación interinstitucional para dar cumplimiento a las órdenes judiciales. Las autoridades reiteraron que el caso sigue en etapa de judicialización y que serán los jueces quienes determinen las responsabilidades correspondientes.

El Ejército Nacional informó que, de manera paralela a las actuaciones penales, inició los procesos disciplinarios y administrativos internos con el fin de garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos. La institución señaló que brinda apoyo a las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones en curso.

Finalmente, el Comando del Ejército ratificó su postura de cero tolerancia frente a actos de corrupción cometidos por personal militar o civil al servicio de la Fuerza y reiteró que cualquier conducta contraria al marco jurídico será puesta en conocimiento de las autoridades.