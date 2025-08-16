SIC ordena medidas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira tras muerte de familia bogotana

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este viernes, 15 de agosto, medidas correctivas urgentes en hoteles de San Andrés y La Guajira, incluyendo el Portobelo Convention, donde el pasado 11 de julio falleció una familia bogotana durante sus vacaciones. La entidad también ordenó cierres parciales y revisiones de seguridad por riesgos en instalaciones de gas y eléctricas.

La tragedia ocurrió cuando Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías Martínez, fueron hallados sin vida en la habitación 404 del Hotel Portobelo Convention, en el centro de San Andrés. Aunque la principal hipótesis fue una intoxicación por gas u otra sustancia, las causas definitivas aún están bajo investigación.

Tras la muerte de la familia, la SIC realizó inspecciones a varios hoteles de la isla y detectó defectos críticos en las instalaciones de gas, como la ausencia de ventilación en espacios con riesgo de monóxido de carbono, conexiones sin tapones de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva y tanques de GLP sin anclaje.

También se evidenció la falta de avisos preventivos exigidos por la normativa, lo que pone en riesgo la vida de huéspedes, trabajadores y visitantes.