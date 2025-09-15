Fiscalía advierte que hubo negligencia en el caso de Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto: su cuidador tenía denuncias por maltrato animal

La tragedia de Sherlock, el perro que fue incinerado vivo el pasado 13 de septiembre en Pasto, ha puesto en el centro del debate la negligencia de las autoridades frente a las denuncias de maltrato animal. Lea además: Las sanciones que podría enfrentar Iván Vallejos, el hombre que quemó vivo a un perro en Pasto Durante la audiencia de imputación de cargos contra Iván Vallejos, presunto agresor del animal, la Fiscalía reveló que la comunidad del barrio Chapal había alertado en múltiples ocasiones sobre la situación, sin que se adoptaran medidas eficaces para su rescate.

De acuerdo con los testimonios, la primera alerta se produjo el 6 de febrero de 2025, cuando una ciudadana envió videos a la Policía Ambiental mostrando el estado de desnutrición del can. Aunque recibió como respuesta que la visita de verificación ya se había realizado y que el caso sería remitido a la Policía Judicial, el maltrato continuó sin que se implementaran acciones concretas. La misma denunciante insistió varias veces a través del mismo canal y, ante la falta de resultados, radicó el 12 de agosto una denuncia anónima ante la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, registrada bajo el número 2025-00-11-23-20-47-700. Lea también: por qué los perros salvajes se están convirtiendo en una grave amenaza en Antioquia Posteriormente, el 21 de agosto, envió nuevamente la trazabilidad del caso, señalando que el perro se encontraba en estado crítico. Sin embargo, nunca obtuvo contestación. Días después, dejó de escuchar los ladridos de Sherlock, lo que acrecentó su temor sobre el desenlace fatal.