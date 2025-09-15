Fiscalía advierte que hubo negligencia en el caso de Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto: su cuidador tenía denuncias por maltrato animal

La tragedia de Sherlock, el perro que fue incinerado vivo el pasado 13 de septiembre en Pasto, ha puesto en el centro del debate la negligencia de las autoridades frente a las denuncias de maltrato animal.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Iván Vallejos, presunto agresor del animal, la Fiscalía reveló que la comunidad del barrio Chapal había alertado en múltiples ocasiones sobre la situación, sin que se adoptaran medidas eficaces para su rescate.