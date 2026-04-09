Sergio Fajardo radica referendo para frenar la constituyente de Petro y blindar la Constitución del 91

El candidato presidencial Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, radicaron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una solicitud para inscribir el comité promotor de un referendo que busca proteger la actual Constitución.

La iniciativa es denominada Referendo por la estabilidad constitucional 2026-2030 y tiene como objetivo principal bloquear la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que actualmente impulsa el gobierno de Gustavo Petro.

Lea también: Constituyente del gobierno Petro plantea reformar el modelo económico y revisar el rol del Banco de la República

El comité fue inscrito el pasado 6 de abril y según se lee en el documento que envió a la Registraduría, el objetivo de la iniciativa es “someter a consideración del pueblo colombiano la aprobación de un acto legislativo que adiciona un artículo transitorio a la Constitución de 1991, con el fin de establecer un período de estabilidad constitucional que impida la convocatoria a una Asamblea Constituyente entre el 7 de agosto de 2026 y el 6 de agosto de 2034, sin sustituir la Constitución ni afectar los demás mecanismos de reforma previstos en el ordenamiento”.

Según lo enviado al registrador Hernán Penagos, se busca evitar que la norma fundamental del país sea utilizada como una “herramienta del gobierno de turno” o como un mecanismo de ajuste ante intereses políticos coyunturales.

Para el candidato presidencial, la Constitución de 1991 es el resultado de un gran acuerdo nacional que priorizó los derechos humanos y que el ambiente de “polarización extrema” actual no es el adecuado para redactar una nueva, ya que carecería de la legitimidad necesaria para unir a los colombianos.