Walter Vargas voló en Santo Domingo y abrió el medallero dorado de Colombia en Centroamericanos

Lo que hace Walter Vargas en el ciclismo de élite es sencillamente espectacular. En el ámbito continental, en la modalidad contrarreloj, el antioqueño mantiene un dominio que se ha prolongado durante varios años.

Así volvió a demostrarlo este sábado, en la apertura de las competencias de ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, inaugurados el viernes en Santo Domingo.

En la capital dominicana, el corredor de 34 años, nacido en El Carmen de Viboral, voló sobre su bicicleta de carbono a una velocidad promedio de 50,830 kilómetros por hora para registrar, en 40 kilómetros, un tiempo de 47.13 minutos y entregarle a Colombia la primera medalla de oro de las justas.

Walter, integrante del Team Medellín y quien en 2025 ocupó el puesto 14 en el Campeonato Mundial disputado en Kigali, sumó así un nuevo título en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles-2028.

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El año pasado se había coronado campeón de la contrarreloj en los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú, mientras que esta temporada conquistó en Montería, Córdoba, su séptimo título panamericano élite en la especialidad. Además, se tomó revancha en los Centroamericanos, luego de haber sido medallista de plata en Barranquilla-2018 y Lima-2023.

En Santo Domingo lo acompañaron en el podio los mexicanos Edgad David Cadena, segundo a 1.46 minutos, y Sebastián Ruiz, tercero a 1.54. El también antioqueño Brayan Sánchez finalizó en la octava posición, a 3.51 del vencedor.

En la prueba femenina, la ganadora fue la cubana Marlies Mejía, con tiempo de 40.15 minutos. La mejor colombiana fue Diana Peñuela, cuarta, a 1.26 minutos.