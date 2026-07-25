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Exmilitar habría asesinado a su pareja luego de revisarle el celular en corregimiento de Medellín

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hombre habría revisado el teléfono de la víctima antes de que se registraran los hechos. Por este caso fue capturado un pensionado del Ejército, quien es investigado por su presunta participación.

  • María Fernanda López Castellanos (detalle), de 20 años, fue asesinada dentro de esta casa del barrio El Limonar, en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, en medio de un altercado con su compañero sentimental, quien fue capturado. FOTOS: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
    María Fernanda López Castellanos (detalle), de 20 años, fue asesinada dentro de esta casa del barrio El Limonar, en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, en medio de un altercado con su compañero sentimental, quien fue capturado. FOTOS: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Con seis impactos de bala quedó el cuerpo de una mujer que fue asesinada en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, antes del crimen la pareja había sostenido una discusión y se investiga si el caso está relacionado con la revisión del teléfono celular de la víctima.

Sobre las 11:30 de la noche del pasado viernes, en el barrio El Limonar, los vecinos escucharon primero muchos gritos y, posteriormente, seis disparos de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en la calle 58 AA sur con la carrera 61, en el segundo piso.

De acuerdo con los testigos, se presentó una fuerte discusión entre esta pareja y la mujer, incluso, intento escapar de la vivienda, usando un cuchillo para alejar a su compañero sentimental. “Lo que vimos es que la tomó del brazo de manera violenta y la volvió a entrar a la casa”, relató uno de ellos.

Instantes después se escucharon los seis disparos que acabaron con la vida de María Fernanda López Castellanos, de 20 años, quien falleció en la sala de la propiedad. Esta mujer tenía impactos en su cabeza y sus manos, según el informe policial.

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Tras conocerse el caso, personal de la Policía Metropolitana llegó al sitio y allí capturó a Víctor Alfonso Taborda Taborda, de 41 años, y quien es pensionado del Ejército Nacional desde hace cerca de un año, tras haber prestado servicio como soldado regular.

En medio de la captura, a Taborda Taborda se le incautó un arma de fuego tipo revólver, a la cual se le harán todas las evaluaciones forenses para establecer si esta se usó en el ataque en contra de esta mujer.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, antes de que ocurrieran los hechos el teléfono celular de María Fernanda habría sido revisado y allí, al parecer, fueron encontradas conversaciones con otra persona. Ese elemento hace parte de la investigación que adelantan los organismos judiciales para esclarecer lo sucedido.

A Víctor Alfonso lo presentarán en próximas horas ante un juez de control de garantías para las audiencias concentradas y para que responda por el delito de feminicidio y, con base en las evidencias, determinar si es enviado a prisión.

Allegados a la víctima y al capturado aseguraron que la relación entre ambos se caracterizaba por constantes discusiones y que, incluso, se habían separado durante cerca de un año y medio. Según esas versiones, María Fernanda había regresado recientemente a la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Con el asesinato de María Fernanda, son 15 las mujeres asesinadas este año en Medellín, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). De estos hechos, en 10 las autoridades están investigando si fueron feminicidios.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué se sabe del presunto feminicidio de María Fernanda López en San Antonio de Prado?
María Fernanda López Castellanos, de 20 años, fue asesinada con seis impactos de bala en una vivienda del barrio El Limonar, en el corregimiento San Antonio de Prado, Medellín. Según la información conocida, el crimen ocurrió tras una discusión con su compañero sentimental y las autoridades investigan el caso como un presunto feminicidio.
2. ¿Quién fue capturado por el asesinato de María Fernanda López en Medellín?
La Policía capturó a Víctor Alfonso Taborda Taborda, de 41 años y pensionado del Ejército Nacional, como presunto responsable del homicidio. Será presentado ante un juez de control de garantías para responder por el delito de feminicidio.
3. ¿Cuál habría sido el motivo de la discusión antes del crimen en San Antonio de Prado?
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la discusión habría comenzado luego de que el presunto agresor revisara el teléfono celular de María Fernanda y encontrara conversaciones por WhatsApp con otra persona. Las autoridades continúan investigando si ese hecho desencadenó el ataque.

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