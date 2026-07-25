Más de 400 niños participarán en la Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo durante la Feria de las Flores

Cerca de 400 niñas y niños participarán el sábado 1 de agosto en la Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo, una actividad que se realizará entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m. en el Centro de Medellín, como parte de la programación de la Feria de las Flores. El evento, organizado por Corbolívar con el apoyo de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, celebra 26 años de historia y busca fortalecer la participación de las familias, promover la apropiación del espacio público e incentivar el cuidado del medio ambiente mediante el uso de materiales reciclados.

La jornada iniciará en la calle Colombia con Carabobo y continuará por las vías de San Juan y Bolívar hasta llegar a la estación San Antonio del Metro. Al finalizar el recorrido se desarrollará una agenda con actividades artísticas y recreativas que incluirá la participación de niños trovadores, bandas marciales, un show canino de carabineros, además de juegos y espacios dirigidos a las familias asistentes. Los menores desfilarán con caballitos de palo elaborados por ellos mismos a partir de una botella plástica de dos litros, un calcetín y otros materiales reutilizables. La iniciativa busca incorporar un mensaje relacionado con el reciclaje y la reutilización de materiales dentro de esta edición de la actividad.

Un evento con 26 años de historia en el Centro de Medellín

La Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo surgió hace 26 años por iniciativa de comerciantes del Centro de Medellín con el propósito de crear un espacio para que las niñas y los niños hicieran parte de la Feria de las Flores. La primera edición contó con cerca de 20 participantes y, para este año, la organización espera reunir alrededor de 1.100 personas entre menores, familiares y acompañantes. La gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral, señaló que «La recuperación del Centro también se fortalece con eventos que invitan a las familias a volver, recorrer sus calles y apropiarse del espacio público. La Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo demuestra que nuestros corredores comerciales pueden convertirse en escenarios para la cultura, la recreación y la convivencia, consolidando un Centro cada vez más atractivo para ciudadanos y visitantes«. Por su parte, la directora de la Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo, Viviana María Muñoz, explicó que “Este año quisimos que los caballitos llevaran un mensaje de sostenibilidad para enseñarles a los niños, de una manera creativa y divertida, que los materiales reciclables pueden transformarse en grandes ideas. Además, seguimos promoviendo valores como el respeto, el trabajo en familia y la protección de los derechos de la niñez”. De acuerdo con los organizadores, la actividad busca mantener una tradición de la Feria de las Flores y fomentar espacios de encuentro para las familias en el Centro de Medellín, integrando la participación infantil con acciones orientadas al cuidado del medio ambiente y la convivencia ciudadana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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