Más de 400 niños participarán en la Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo durante la Feria de las Flores

Cerca de 400 niñas y niños participarán el sábado 1 de agosto en la Cabalgata Infantil de Caballitos de Palo, una actividad que se realizará entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m. en el Centro de Medellín, como parte de la programación de la Feria de las Flores.
El evento, organizado por Corbolívar con el apoyo de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, celebra 26 años de historia y busca fortalecer la participación de las familias, promover la apropiación del espacio público e incentivar el cuidado del medio ambiente mediante el uso de materiales reciclados.