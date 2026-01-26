¿Fajardo se está patraseando? Estaría abierto a medirse en una consulta interpartidista: “Estoy considerando todas las posibilidades”

Si bien en diciembre pasado el exgobernador Sergio Fajardo anunció que no participaría en las consultas interpartidistas de marzo, este lunes le abrió la puerta a medirse en este mecanismo y no ir en solitario a primera vuelta. Lo anterior, justo cuando se conocen sondeos que evidencian cómo su candidatura presidencial parece perder fuerza.



Le puede interesar: Claudia López propone una tercera consulta con Fajardo, Cristo y Armitage; ya uno le cerró la puerta

¿Por qué Fajardo cambió de opinión sobre las consultas interpartidistas?

Según Fajardo, hoy por hoy está considerando “todas las oportunidades”, al tiempo que ratificó que sería el único aspirante que podría vencer tanto a Abelardo de la Espriella como al candidato del petrismo, el actual senador Iván Cepeda. “Claro, yo considero todas las oportunidades. Estoy considerando todas las posibilidades que existen y entender la puerta que tenemos en este momento, cómo multiplicarla y cómo avanzar hacia nuestro objetivo. Estamos enfrentando dos grandes, estamos enfrentando la polarización, estamos enfrentando la posibilidad de que Colombia se tire por un abismo de la destrucción llevada de la mano de la rabia, la confrontación y la agresión permanente”, dijo Fajardo en diálogo con Noticias Caracol. Días atrás, la exalcaldesa Claudia López sorprendió al proponer otra consulta con participación de Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage. Argumentó que “sería un error” que a la hora de participar en las consultas “los colombianos solo encuentren la opción de escoger al del petrismo o al del uribismo”, en referencia a las consultas que hoy están sobre la mesa. Por ello, instó al exgobernador Fajardo, al exministro Cristo y al exalcalde Armitage para medirse en una consulta. “Son personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente”, agregó.

Sin embargo, ya hay negativas. El exalcalde de Cali Maurice Armitage le cerró la puerta a una consulta. “Tal y como te lo dije por teléfono, mi intención es participar como candidato en la primera vuelta”, manifestó.

Los rivales a vencer: el panorama frente a la Gran Consulta y el petrismo

Actualmente, está sobre la mesa la denominada Gran Consulta por Colombia, que abarca a los precandidatos Paloma Valencia (Centro Democrático), Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, David Luna y Mauricio Cárdenas. Por otro lado, en los sectores de izquierda afines al Gobierno de Gustavo Petro se planea una consulta entre el senador Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.