x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Fajardo se está patraseando? Estaría abierto a medirse en una consulta interpartidista: “Estoy considerando todas las posibilidades”

¿Cambio de planes en el centro? El exgobernador, quien hoy parece diezmado en las encuestas y superado por otros candidatos, defendió que es el único que puede ganarle a la polarización. Conozca qué candidatos lo acompañarían en la tarjeta.

  • El anuncio de Fajardo se conoce días después de que una encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica lo ubicara ya no solo por debajo de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sino superado en intención de voto por Paloma Valencia y Vicky Dávila. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El anuncio de Fajardo se conoce días después de que una encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica lo ubicara ya no solo por debajo de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sino superado en intención de voto por Paloma Valencia y Vicky Dávila. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Si bien en diciembre pasado el exgobernador Sergio Fajardo anunció que no participaría en las consultas interpartidistas de marzo, este lunes le abrió la puerta a medirse en este mecanismo y no ir en solitario a primera vuelta. Lo anterior, justo cuando se conocen sondeos que evidencian cómo su candidatura presidencial parece perder fuerza.

Le puede interesar: Claudia López propone una tercera consulta con Fajardo, Cristo y Armitage; ya uno le cerró la puerta

¿Por qué Fajardo cambió de opinión sobre las consultas interpartidistas?

Según Fajardo, hoy por hoy está considerando “todas las oportunidades”, al tiempo que ratificó que sería el único aspirante que podría vencer tanto a Abelardo de la Espriella como al candidato del petrismo, el actual senador Iván Cepeda.

“Claro, yo considero todas las oportunidades. Estoy considerando todas las posibilidades que existen y entender la puerta que tenemos en este momento, cómo multiplicarla y cómo avanzar hacia nuestro objetivo. Estamos enfrentando dos grandes, estamos enfrentando la polarización, estamos enfrentando la posibilidad de que Colombia se tire por un abismo de la destrucción llevada de la mano de la rabia, la confrontación y la agresión permanente”, dijo Fajardo en diálogo con Noticias Caracol.

Días atrás, la exalcaldesa Claudia López sorprendió al proponer otra consulta con participación de Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage. Argumentó que “sería un error” que a la hora de participar en las consultas “los colombianos solo encuentren la opción de escoger al del petrismo o al del uribismo”, en referencia a las consultas que hoy están sobre la mesa.

Por ello, instó al exgobernador Fajardo, al exministro Cristo y al exalcalde Armitage para medirse en una consulta. “Son personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente”, agregó.

Sin embargo, ya hay negativas. El exalcalde de Cali Maurice Armitage le cerró la puerta a una consulta. “Tal y como te lo dije por teléfono, mi intención es participar como candidato en la primera vuelta”, manifestó.

Los rivales a vencer: el panorama frente a la Gran Consulta y el petrismo

Actualmente, está sobre la mesa la denominada Gran Consulta por Colombia, que abarca a los precandidatos Paloma Valencia (Centro Democrático), Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, David Luna y Mauricio Cárdenas.

Por otro lado, en los sectores de izquierda afines al Gobierno de Gustavo Petro se planea una consulta entre el senador Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

En ese sentido, Fajardo anunció que no participaría en la Gran Consulta de la centro-derecha y por ahora estaría contemplando medirse con la exalcaldesa Claudia López y otros sectores. Su anuncio se conoce días después de que una encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica en la que Fajardo aparece por debajo de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Vicky Dávila en intención de voto.

A diferencia de la tendencia que ha marcado las últimas elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo –dos de los más opcionados para llegar a la Casa de Nariño, según las encuestas–, sorprendieron a principios de diciembre al tomar una decisión radical: se saltarán las consultas interpartidistas de marzo próximo y buscarán medirse directamente en primera vuelta.

El hacerle el quite a la consulta interpartidista del 8 de marzo –que coincide con las elecciones al Congreso–, podría ser una lección aprendida, especialmente para Fajardo que, aun con la coalición de la Centro-Esperanza en 2022, terminó en pelotera con algunos dirigentes con los que compitió, aceptó apoyos con los que no estaba de acuerdo e incluso, dio pie a la dispersión de votos.

Siga leyendo: ¿Relegados? El limbo amenaza a partidos sin apuesta presidencial

Preguntas frecuentes sobre el tema:

Temas recomendados

Política
Elecciones
Entrevistas
Campaña política
Elecciones 2026
consultas
consulta
Colombia
Sergio Fajardo Valderrama
Claudia López
Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida