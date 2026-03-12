Deuda del Gobierno con empresas de energía y gas sigue sin saldarse y ya supera los $3 billones: Acolgen

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advirtió que el Gobierno Nacional sigue con una deuda billonaria con las empresas del sector energético por cuenta de los subsidios aplicados en las facturas de hogares vulnerables. Según explicó la presidenta del gremio, Natalia Gutiérrez, estos subsidios corresponden a descuentos que las compañías aplican actualmente en los recibos de los usuarios de menores ingresos, bajo el compromiso de que el Gobierno posteriormente reembolse esos recursos.

Sin embargo, dijo, ese dinero no está llegando con la velocidad necesaria, lo que está generando un creciente déficit financiero para las empresas encargadas de prestar el servicio.

Subsidios a usuarios vulnerables acumulan deuda de más de $3,6 billones

De acuerdo con las cifras presentadas por Acolgen, a enero de 2026 la deuda del Gobierno con las empresas del sector ya alcanza niveles significativos. Puede leer: Gobierno propone tarifas de energía diferenciadas para estratos 1 y 2: así sería la nueva regulación En total, el saldo pendiente asciende a $2,6 billones en subsidios de energía eléctrica; y $1,04 billones en subsidios de gas. Esto significa que el monto total supera los $3,6 billones. La presidenta del gremio explicó que el problema se agrava porque la deuda continúa creciendo a un ritmo aproximado de $410.000 millones mensuales, lo que incrementa la presión financiera sobre las empresas del sector.

Riesgo para la continuidad del servicio y aumento de tarifas

Según Gutiérrez, la falta de pago por parte del Estado podría afectar la estabilidad del sistema y la continuidad del servicio para millones de colombianos. Entérese: Creg aprueba nuevo mecanismo para contratar energía; promete tarifas más estables para los hogares La dirigente gremial explicó que, si el Gobierno no se pone al día con estas obligaciones, el sistema podría quedarse sin liquidez suficiente para operar. Además, el impacto podría trasladarse a los usuarios. En ese escenario, las facturas de energía y gas podrían aumentar hasta un 140%, lo que pondría en riesgo los beneficios que hoy reciben las familias más vulnerables.

Persisten deudas por alivios de la pandemia y consumo de entidades públicas

A la deuda por subsidios se suman otros compromisos pendientes que también presionan las finanzas del sector. Entre ellos, afirmó el gremio, están los saldos correspondientes a los alivios tarifarios otorgados durante la pandemia mediante la llamada Opción Tarifaria, que aún acumulan obligaciones por $2,2 billones. Vea aquí: Doble impuesto a sector eléctrico por emergencia económica: alertan alza en tarifas e intervención de embalses Adicionalmente, entidades públicas mantienen deudas por cerca de $1,4 billones por servicios de energía y gas que ya fueron consumidos.

Acolgen pide acelerar pagos para evitar daños al sistema energético

Ante este panorama, el gremio hizo un llamado al Gobierno para tomar medidas que permitan estabilizar la situación financiera del sector. Entre las principales propuestas de Acolgen se encuentran acelerar el pago de los subsidios pendientes; resolver la deuda asociada a los alivios tarifarios de la pandemia y garantizar que las entidades públicas paguen oportunamente los servicios que consumen. Gutiérrez enfatizó que el sector energético está dispuesto a trabajar con el Gobierno para encontrar soluciones y evitar consecuencias mayores.