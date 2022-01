Sergio Fajado y ministro del Interior discuten por patrullaje del Eln en Arauca

“Iván Duque llegó anoche a Arauca: pasó revista a dos batallones que envió para “garantizar la seguridad” de la región e hizo consejo de seguridad. Mientras tanto, el ELN se paseaba tranquilo cerca, en La Esmeralda. ¿Qué tal que su gobierno no fuera el de la seguridad democrática?” , publicó Fajardo en la mencionada red social.

Las fotos que dan cuenta de la posible presencia de hombres del Eln en municipios del departamento de Arauca han generado reacciones, no solo a nivel de seguridad, sino en términos políticos. Así quedó claro en el cruce de palabras que tuvieron el precandidato presidencial Sergio Fajardo y Daniel Palacios , Ministro del Interior.

No pasó mucho tiempo antes de que Daniel Palacios, Ministro del Interior le respondiera al integrante de la Coalición de la Esperanza de la siguiente manera:

Medios de comunicación le preguntaron a Fajardo por el cruce de palabras con Palacios y respondió con algo de sátira: “Yo no conozco al señor Ministro del Interior, realmente no lo conozco, pero evidentemente no se le da el humor”.

La discusión se da en medio de una polémica, cuyo epicentro es qué tanto están participando o incurriendo en política, tanto de miembros del Gobierno nacional, como de los gobiernos municipales, distritales o departamentales.