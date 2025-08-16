¿Hostigamiento o caso de “Usted no sabe quien soy yo”? Procuraduría investigará las denuncias de Aída Quilcué

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria contra miembros del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional, tras denuncias de presuntos seguimientos y acciones intimidatorias en contra de la senadora indígena Aída Quilcué.

Siga leyendo: ¿Pinzón recibió el guiño de Uribe? El expresidente le pidió a su partido superar las prevenciones

Según la congresista, los hechos ocurrieron el viernes 15 de agosto cuando se desplazaba en caravana desde Popayán hacia el municipio de La Plata, en el Huila.

A través de un video difundido en redes sociales, Quilcué aseguró que varios uniformados en motocicletas interceptaron el grupo de vehículos y exigieron a sus ocupantes descender, a pesar de que no había retén militar en la vía y de haberse identificado como parlamentaria.