¿Por qué en el sitio del incendio de Girardota había un perro en la nevera y otro también muerto?

Terminada la extinción de un persistente fuego que quemó ayer tres inmuebles en Girardota, ahora las autoridades buscan esclarecer un hecho extraño que se descubrió alrededor de ese incidente.
Resulta que en el local en el cual se inició la conflagración, donde presuntamente operaba una fábrica de pinturas, los funcionarios de la Alcaldía local hallaron un perro muerto en la nevera.
Un video en el que registraron el procedimiento de inspección muestra la sorpresa de los profesionales del área social de la administración de Girardota cuando abren el refrigerador: en la parte inferior resplandece lo que parece carne cruda y, al dirigirse al congelador, aparece un paquete pequeño que casi le cabe a uno de ellos en la mano.