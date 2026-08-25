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Subastaron el balón de la “mano de Dios” de Maradona, ¿cuánto dieron por él?

Cuarenta años después de aquella polémica jugada, el balón de la “Mano de Dios” vuelve al centro de la escena como símbolo del legado de Maradona.

  • La polémica jugada cuando Diego Armando Maradona toca con la mano el balón ante la salida del arquero inglés Peter Shilton y convierte el histórico gol de la “Mano de Dios” en México 1986. FOTO GETTY
    La polémica jugada cuando Diego Armando Maradona toca con la mano el balón ante la salida del arquero inglés Peter Shilton y convierte el histórico gol de la “Mano de Dios” en México 1986. FOTO GETTY
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El balón con el que Diego Armando Maradona marcó el polémico gol de la “Mano de Dios” ante Inglaterra, en el Mundial de México 1986, fue vendido por US$3,35 millones (2,9 millones de euros o unos 10.239 millones de pesos) durante una subasta realizada por Heritage Auctions, en Estados Unidos, el pasado sábado 22 de agosto.

La cifra, aunque millonaria, quedó lejos de las previsiones que rodearon la venta. La pelota Adidas Azteca, utilizada por Maradona en los dos tantos que le dieron a Argentina el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final, salió a subasta con un precio inicial de US$2,5 millones y llegó al remate con expectativas de alcanzar incluso los US$10 millones.

La pelota quedó ligada para siempre a uno de los episodios más recordados de la historia de los mundiales. En aquella acción, Maradona se elevó dentro del área y golpeó el balón con la mano antes de enviarlo al fondo de la red. El árbitro no sancionó la infracción y el tanto subió al marcador.

Lea: La pelota de la ‘Mano de Dios’ sale a subasta: ¿cuánto vale el histórico balón de Maradona?

Después del encuentro, Maradona inmortalizó la jugada con una frase que se convirtió en parte de la cultura futbolística: aseguró que el gol había sido marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.

El precio alcanzado por el balón también contrasta con el obtenido por otra pieza histórica de aquel partido. En 2022, la camiseta que Maradona utilizó contra Inglaterra fue subastada por US$9,3 millones (unos 8 millones de euros) en Sotheby’s, una cifra considerablemente superior a la conseguida ahora por la pelota.

Aquella venta convirtió la camiseta en una de las piezas de memorabilia deportiva más valiosas de la historia. Por eso, las expectativas alrededor del balón eran especialmente altas, aunque finalmente quedó lejos de igualar ese registro.

Siga leyendo: “No llegaba al baño y costaba despertarlo”: el relato que le da la vuelta al mundo sobre los últimos días de Maradona

Los US$3,35 millones pagados por la pelota de Maradona tampoco fueron suficientes para convertirla en el balón deportivo más caro vendido en una subasta. Ese registro corresponde actualmente a la pelota del jonrón número 50 de Shohei Ohtani, estrella de Los Angeles Dodgers, que alcanzó US$4,39 millones en 2025.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué balón utilizó Maradona para marcar la “Mano de Dios”
Maradona utilizó un Adidas Azteca, la pelota con la que disputó el partido entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.
¿Cuánto pagaron por el balón de la “Mano de Dios”?
El balón fue vendido por US$3,35 millones (2,9 millones de euros) en una subasta organizada por Heritage Auctions en Estados Unidos.
¿Cuál era el precio inicial del balón de Maradona en la subasta?
La pelota comenzó la subasta con un precio base de US$2,5 millones.

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