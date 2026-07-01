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Consejo de Estado suspende resolución y frena diálogos entre Gobierno Petro y la Segunda Marquetalia

Ese grupo disidente de las Farc es comandado por alias Iván Márquez, uno de los antiguos comandantes en esa organización.

  • Alias Iván Márquez, jefe máximo de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Foto: redes
    Alias Iván Márquez, jefe máximo de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Foto: redes
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia de las Farc, uno de los grupos disidentes comandado por alias Iván Márquez.

La decisión judicial se basa en la suspensión provisional de la Resolución 064 de 2024, con la que el Gobierno había autorizado la instalación de esa mesa de paz.

La decisión implica la inhabilitación temporal de ese proceso mientras se estudia de fondo la legalidad del acto administrativo.

El alto tribunal concluyó preliminarmente que el Ejecutivo habría excedido los límites de la Ley de Paz Total (2272 de 2022), al otorgar un tratamiento de carácter político a una estructura que no cumpliría con las condiciones previstas para ese tipo de diálogos.

Lea también: Cronología: así el Gobierno Petro se acercó al Clan del Golfo para darle ‘gabelas’ hasta suspender traslado de sus miembros

Según el auto, con ponencia del magistrado Carlos Fernando Mantilla, la normativa distingue entre los Grupos Armados Organizados (GAO), con los que se pueden adelantar negociaciones de carácter político, y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, que solo pueden ser objeto de procesos de sometimiento a la justicia orientados a su desmantelamiento.

En esa línea, el Consejo de Estado consideró de manera preliminar que la Segunda Marquetalia encajaría en esta segunda categoría, al tratarse de una organización integrada por disidentes de las extintas FARC que retomaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz.

Para el tribunal, esta reincidencia implica la pérdida de un estatus político y su clasificación como estructura de crimen organizado.

La medida es de carácter provisional y se mantendrá vigente mientras el Consejo de Estado define de fondo la demanda contra la Resolución 064 de 2024.

No se pierda: El ‘juicio’ de la Paz Total: ¿hasta dónde puede llegar De la Espriella para desmontarla?

Respuesta del Gobierno

La Presidencia rechazó la decisión cautelar y cuestionó la interpretación del tribunal, al considerarla restrictiva frente al alcance de la política de Paz Total.

El Ejecutivo sostuvo que la realidad del conflicto armado en Colombia demuestra “la existencia de múltiples grupos integrados por excombatientes reincidentes, lo que haría necesario mantener abiertos los canales de diálogo”.

Entérese: “Juguemos a las escondidas”: la escandalosa revelación sobre las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

Además, advirtió que excluir de forma automática el estatus político a organizaciones con antiguos desmovilizados limitaría la aplicación de la Ley de Paz Total y dificultaría futuros procesos de negociación.

La decisión también podría tener efectos sobre otras mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno con estructuras armadas de características similares, al sentar un precedente jurídico sobre el alcance del estatus político en la política de Paz Total.

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