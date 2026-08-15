El gran gesto del Athletico Paranaense con Colombia, el club con más cafeteros del Brasileirao

Con 9 jugadores colombianos registrados en planilla, el Athletico Paranaense es el club de Brasil con más futbolistas cafeteros. El pasado domingo 9 de agosto, en el partido contra Santos en Vila Belmiro, Kevin Viveros, el goleador del Brasileirao, anotó 2 goles que le dieron la victoria al “Furacão” por 2-0. Justo al día siguiente, el lunes 10 de agosto, Colombia, país de Viveros, sufrió un sismo que a la fecha deja más de 280 personas fallecidas.
Por su cercanía con nuestro país, Athletico Paranaense fue uno de los primeros clubes que se manifestó acerca de la tragedia. Por esta razón, el club de Coritiba recogerá fondos para ayudar a los damnificados junto a la Fundação CAP (Fundación del Club Athletico Paranaense) y Play For A Cause. La campaña fue presentada bajo el nombre de “Fuerza Colombia”.