¿Qué tiene que ver el asesinato de un narco con una masacre en Cundinamarca y el homicidio en una funeraria? Estas son las conexiones

En menos de un mes, tres hechos violentos ocurridos en Villavicencio, El Colegio (Cundinamarca) y Bogotá han despertado la atención de las autoridades, que aún rastrean pistas y no descartan que se trate de una misma cadena criminal.

El primero de esos episodios se registró el 29 de julio en Villavicencio, cuando fue asesinado Norbey Olivares Rojas, alias el Diablo.

Tres hombres armados con fusiles, que vestían prendas de la Policía, lo interceptaron en una calle de la capital del Meta y lo acribillaron.

Lea aquí: Masacre en Cundinamarca: tres muertos y tres heridos dejó un ataque armado en una finca del municipio de El Colegio

El Diablo era señalado como uno de los jefes de la organización Guatiquía y acumulaba un amplio historial judicial por homicidio, extorsión, porte de armas y concierto para delinquir. Aunque se camuflaba como empresario de reciclaje, investigaciones lo relacionaban con recientes ataques armados en Meta y Casanare.

Veintidós días después, el 19 de agosto, sicarios en dos motocicletas irrumpieron en la finca Villa Claudia, en la vereda San Ramón del municipio de El Colegio (Cundinamarca). Allí preguntaron por una caja fuerte y abrieron fuego contra los presentes: murieron Ángel Natalia Vaca Santamaría (24 años), Sol Margarita Morales Lara (67) y Jobany Javier Chivata Daza (44), mientras que otros tres familiares resultaron heridos.

Las pesquisas revelaron que varios integrantes de esta familia tenían antecedentes por homicidio, microtráfico, porte ilegal de armas y hurto. Para las autoridades, el ataque obedeció a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.