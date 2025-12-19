Elecciones 2026: ya se definieron los tarjetones para Senado y Cámara, ¿cómo quedaron?

La Registraduría Nacional ya definió la ubicación de los logos de partidos, movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos en las tarjetas electorales para las elecciones de Senado de la República y Cámara de Representantes, que se celebrarán el 8 de marzo de 2026.

El sorteo de los tarjetones se llevó a cabo en el Centro de Convenciones en Bogotá y permitió que se estableciera el orden de los logos para el Senado, así como para la Cámara de Representantes por Bogotá y Cundinamarca, además de las circunscripciones especiales indígena, afrodescendiente e internacional.

Previo a la definición del diseño de las tarjetas electorales, la Registraduría realizó un ejercicio de evaluación con ciudadanos entre los 19 y 80 años, con el objetivo de medir la comprensión y facilidad de uso de varias propuestas.

El diseño que se definió fue el que mostró mayor claridad e intuición, lo que, según la entidad, ayudará a reducir errores al momento de marcar el tarjetón.

“El proceso buscó que la tarjeta fuera lo más entendible, organizada e intuitiva posible. Es un diseño que se adapta a las circunstancias actuales, teniendo en cuenta que no incluye fotografías de los candidatos, cuenta con doble columna, reversos de distintos colores y elementos de seguridad en ambas caras”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.