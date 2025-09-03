Sandra Ortiz se quedó sin defensor: su abogado renunció tras ser acusada por UNGRD

La situación judicial de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, atraviesa un momento crítico. El pasado lunes 1 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación presentó en su contra una acusación formal por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, dentro del proceso que investiga el millonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ese mismo día, al término de la audiencia de acusación, su abogado Oswaldo Medina anunció su renuncia a la defensa. El jurista explicó que la decisión se tomó en buenos términos y como una oportunidad para que la procesada cuente con una nueva estrategia legal.