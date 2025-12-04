Wilson Arias “rectifica” ataque a Pacientes Colombia con video que expone a su vocero

Con una rectificación (por orden judicial) a medias, el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) volvió a cargar contra la organización Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva. El congresista volvió a publicar un video en el que expuso información sobre las propiedades de Silva para argumentar una supuesta financiación indebida de actores del sistema, a pesar de que un juzgado le había ordenado rectificar lo que había dicho en esos mensajes.
Vale recordar que el pasado 1 de diciembre el juez primero civil de Bogotá amparó el derecho fundamental al buen nombre del vocero de Pacientes, tras una acción de tutela que él interpuso contra el congresista.