Supersalud intentó “apagar” incendio de Petro sobre idea de liquidar EPS “quebradas”

Al fuego que le prendió el presidente Gustavo Petro al sistema de salud con su anuncio de liquidar las entidades promotoras de salud (EPS) “quebradas” salió la superintendencia del ramo a intentar apagarlo. Por medio de un comunicado, intentó matizar y explicar las palabras del mandatario.
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En ese sentido, aseguró que cualquier medida que se tome tendrá como principal propósito preservar la estabilidad del sistema sanitario y garantizar la continuidad en la prestación de servicios.