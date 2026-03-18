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Supersalud intentó “apagar” incendio de Petro sobre idea de liquidar EPS “quebradas”

Este martes el presidente Gustavo Petro dijo que “sería un suicidio” para el país “sacar $50 billones de deuda del Gobierno” para pagar la deuda de las EPS.

  • La Superintendencia de Salud es la encargada de hacer vigilancia y control a las EPS. FOTO: Cortesía y Presidencia
    La Superintendencia de Salud es la encargada de hacer vigilancia y control a las EPS. FOTO: Cortesía y Presidencia
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Al fuego que le prendió el presidente Gustavo Petro al sistema de salud con su anuncio de liquidar las entidades promotoras de salud (EPS) “quebradas” salió la superintendencia del ramo a intentar apagarlo. Por medio de un comunicado, intentó matizar y explicar las palabras del mandatario.

Le puede interesar: Procuraduría confirmó que negligencia de la Nueva EPS causó la muerte de Kevin Acosta.

En ese sentido, aseguró que cualquier medida que se tome tendrá como principal propósito preservar la estabilidad del sistema sanitario y garantizar la continuidad en la prestación de servicios.

Así mismo, dijo que continuará evaluando que las aseguradoras cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas inherentes al adecuado desarrollo de sus funciones, incluyendo el riesgo sistémico para adoptar las decisiones que correspondan dentro del marco de las competencias.

“Las actuaciones se continuarán ejecutando bajo el marco del debido proceso y con fundamento en la protección de los derechos de los usuarios, la garantía del acceso efectivo a los servicios de salud en condiciones de calidad, integralidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad, velando por el adecuado uso y administración de los recursos públicos”, se lee en el comunicado de prensa.

Por otro lado, hicieron una “invitación” a los actores del sistema a seguir trabajando por los usuarios. Por eso, les dijo a la red de prestadores de servicios, a los operadores logísticos y a los gestores farmacéuticos que “continúen garantizando la oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios y el suministro de tecnologías en salud, sin dilaciones ni interrupciones”.

Y, de igual manera, conminó a las EPS a “continuar cumpliendo estrictamente el rol que les corresponde dentro del aseguramiento, conforme a lo previsto en la normatividad vigente” del sistema de salud y a asegurar “la adecuada gestión del riesgo en salud y el flujo de los recursos”.

Finalmente, le dijo a la ciudadanía que “cualquier decisión” que tomen será para }2preservar la estabilidad del sistema y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios” en el país.

Vale recordar que el pasado 16 de marzo, en un Consejo de Ministros televisado, el presidente Petro aseguró que “las EPS, Ministro de Hacienda y Ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativa, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato”.

Y después agregó que “depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas” y que “sería un suicidio” para el país “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS”.

Expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden que el solo anuncio del Jefe de Estado genera una incertidumbre mayor en el sector. Como dijo el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuando hay “incertidumbre y falta de confianza, los hospitales y las clínicas temen que, si a las EPS las van a liquidar, no les paguen y no sigan los convenios, con lo cual empiecen a pedir anticipos y a incrementarse los problemas de atención. Cuando se genera incertidumbre, los problemas aumentan inmediatamente”.

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