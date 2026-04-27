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Quintero empezó reuniones con EPS intervenidas en la Supersalud: ¿de qué hablaron?

El funcionario habló con los agentes interventores sobre la atención de los menores de edad y de denuncias por presunta extorsión a hospitales y clínicas.

  • Imagen de la reunión del superintendente Quintero con los interventores de las EPS. FOTO CORTESÍA SUPERSALUD
    Imagen de la reunión del superintendente Quintero con los interventores de las EPS. FOTO CORTESÍA SUPERSALUD
El Colombiano
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hace 3 horas
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El recién posesionado superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, inició una serie de reuniones con los representantes de las entidades promotoras de salud (EPS). Este lunes inició con los agentes interventores de las que están bajo control del Gobierno y, según dijo, continuará con las demás en los próximos días.

En ese encuentro les comunicó que la línea de la Supersalud —al mando del exalcalde de Medellín imputado por peculado por apropiación (robar recursos públicos) y prevaricato por acción (emitir una decisión iegal)— será la “cero tolerancia con la corrupción” y la “acción penal inmediata cuando se ponga en riesgo la atención de niños y niñas”.

Le puede interesar: No quieren a Daniel Quintero como Supersalud; demandan el nombramiento y estas son las razones.

Por otro lado, denunció que clínicas y hospitales están siendo presionados para pagar comisiones ilegales de entre el 7 % y el 20 % a cambio de agilizar el cobro de su cartera, en su primer encuentro oficial con los interventores de las EPS bajo medida de intervención.

Quintero lanzó una advertencia directa a los interventores: “quien tenga información y no la reporte, se vuelve cómplice” y aseguró que quienes participen o encubran estas prácticas se enfrentarán a consecuencias penales ante los órganos de control.

El superintendente también anunció que cuando se detecten fallas en la prestación de servicios de salud a menores de edad, trasladará de inmediato la información a las autoridades competentes para que se tomen acciones penales contra los responsables.

“La vida y la salud de los niños están por encima de cualquier trámite administrativo”, afirmó Quintero, al estrenarse en el nuevo cargo, cuyo nombramiento generó controversia y rechazo de varios sectores.

La reunión marcó el inicio de una estrategia de control más estricta sobre las EPS intervenidas, por lo cual se establecieron además canales de reporte directo entre los interventores y el despacho del superintendente para hacer seguimiento en tiempo real a los casos críticos.

La Superintendencia hizo un llamado a IPS, usuarios y ciudadanos a denunciar cualquier hecho de corrupción a través de los canales oficiales de la entidad.

“Hemos sido claros en que cada EPS debe iniciar un plan de choque tanto para atender a nuestros niños y resolver los problemas de medicinas y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), como en planes para evitar y luchar contra la corrupción”, añadió Daniel Quintero.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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