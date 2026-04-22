Aunque Petro prometió mejorar la salud en zonas rurales, su acceso empeoró en 2025

Aun cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro lleva tres años y medio sacando pecho por haber iniciado una política pública diseñada y concentrada en las zonas rurales, apartadas y dispersas del país, cifras oficiales muestran un retroceso en esa materia. Una realidad que alerta sobre las metas y los recursos empeñados, pues entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 habían invertido $8,2 billones en los equipos básicos de salud (EBS).
Esa estrategia se trata de brigadas de salud compuestas por ocho profesionales de salud (cuatro auxiliares de enfermería, un líder comunitario, un médico, una enfermera y una persona psicóloga, una odontóloga o una trabajadora social) que van a las zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades y asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa.
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Sobre esto, la última medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostró que si bien entre 2024 y 2025 mejoraron indicadores en salud —como el aumento de la cobertura—, se incrementó el indicador de barreras de acceso a servicios en centros poblados y rural disperso.