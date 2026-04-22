Aunque Petro prometió mejorar la salud en zonas rurales, su acceso empeoró en 2025

Aun cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro lleva tres años y medio sacando pecho por haber iniciado una política pública diseñada y concentrada en las zonas rurales, apartadas y dispersas del país, cifras oficiales muestran un retroceso en esa materia. Una realidad que alerta sobre las metas y los recursos empeñados, pues entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 habían invertido $8,2 billones en los equipos básicos de salud (EBS). Esa estrategia se trata de brigadas de salud compuestas por ocho profesionales de salud (cuatro auxiliares de enfermería, un líder comunitario, un médico, una enfermera y una persona psicóloga, una odontóloga o una trabajadora social) que van a las zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades y asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa. Le puede interesar: Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones. Sobre esto, la última medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostró que si bien entre 2024 y 2025 mejoraron indicadores en salud —como el aumento de la cobertura—, se incrementó el indicador de barreras de acceso a servicios en centros poblados y rural disperso.

Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que “en salud, aunque sigue mejorando la cobertura de aseguramiento (afiliación), suben las barreras de acceso a servicios, pero no en cabeceras, sino en centros poblados y rural disperso en 0,6 puntos. Es decir, el acceso a salud rural no solo no ha mejorado, sino que se ha reducido”.

Vale recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el acceso a la salud en zonas apartadas se estableció como uno de los puntos primordiales de acción para este Gobierno, al que le quedan solo cuatro meses. Lo que quiere decir que el tiempo se les está acabando y —además de jugarse su continuidad en las elecciones de mayo y junio— los datos oficiales no muestran una mejoría para la gente en ese aspecto. Lo que prometió Petro Las promesas en salud que hizo el presidente Petro incluían conformar redes integrales y mixtas de personal e infraestructura para la atención de pacientes “sin intermediarios” ni “autorizaciones”; políticas de talento humano en salud, con enfoque de género, mejoramiento de la pertinencia y la cobertura; así como la distribución del talento humano en el territorio nacional, como quedó consigana en el PND. En cuanto a la salud rural, el documento estableció en su página 376 que se debía fortalecer la red hospitalaria en las zonas más apartadas. De hecho, una de las barreras más grandes que enfrentan los ciudadanos de zonas rurales para acceder a servicios de salud es la dificultad de transportarse hacia los centros asistenciales. La mejoría en el aseguramiento Los datos del Dane muestran, por otro lado, que el porcentaje de personas sin aseguramiento en salud —es decir, que no están afiliados a una entidad promotora de salud (EPS)— disminuyó en un 1,3 % entre 2024 y 2025 a nivel nacional. Así mismo, disminuyó en un 1,5 % entre esos años en las cabeceras municipales y en un 0,6 % en los centros poblados y rural disperso.

Por otra parte, el documento de la misma entidad señalan que el analfabetismo disminuyó, así como las barreras para el acceso a productos y servicios relacionados con el cuidado de menores de edad, el desempleo de larga duración y la pobreza dimensional. No obstante, crecieron la inasistencia escolar en zonas rurales en los centros poblados y rural disperso, al igual que el trabajo infantil a nivel nacional, en cabeceras y en zonas rurales. ¿Cómo van los EBS? Desde que Gustavo Petro subió al poder y empezó a implementar los EBS, especialistas del sector y consultores independientes han planteado si estos se deben a una estrategia de salud o a una política. Sin embargo, la sombra ha sido cada vez más nítida sobre la segunda opción. Los datos públicos del Ministerio de Salud señalan que desde agosto de 2022, han asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales —a los hospitales públicos— para contratar EBS. De ese valor, según la información disponible, se han ejecutado $1,17 billones, lo que corresponde solo al 14,2 % del total; mientras que el valor pagado ha sido de $1,11 billones.

Así mismo, el Gobierno ha destinado $16,7 billones para el apoyo a programas de desarrollo de la salud–Ley 100 de 1993. Estos son los recursos que se usan para pagar proyectos de promoción y prevención e infraestructura hospitalaria pública. Uno de los problemas que ha tenido ese plan es la falta de datos sobre su eficiencia y el acceso público a estos para que tanto las instituciones del Estado como la ciudadanía tengan herramientas que marquen el camino recorrido y el que se debe tomar después. Aún así, la plataforma del Ministerio de Salud con esa información solo estuvo disponible para consulta pública hasta julio del año pasado. Allí, se podían consultar los componentes poblacionales del programa discriminados por número de personas y hogares visitados, así como por región y municipio. Pero actualmente solo permite revisión el componente financiero que muestra el control de las transferencias. Los demás aparecen con el letrero “en mantenimiento” o solicitan tener una cuenta creada con correo institucional y una contraseña. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

3,4% fue la cifra referida a las barreras de acceso a servicios de salud en 2025, según el Dane.