Minsalud anunció inicio de pago a internos de medicina, pero no es la “primera vez”

El Ministerio de Salud anunció esta semana que dio inicio oficial a la remuneración de los internos de medicina en Colombia. A esto lo llamó un “logro histórico” que reconoce, “por primera vez”, este trabajo de miles de estudiantes en hospitales y clínicas del país en su internado rotatorio obligatorio.
Hay que recordar que ese internado forma parte del plan de estudios de Medicina y consta de un año obligatorio en le que los futuros médicos consoliden los conocimientos adquiridos en la universidad. El ministerio dijo que el pago de ese ciclo —que son como unas “prácticas”— “responde a una deuda histórica con el talento humano en salud”.
Así las cosas, desde este año los internos de medicina recibirán una remuneración mensual de un salario mensual vigente de $1.750.905, al que se le sumará seguridad social por $541.800, lo que corresponde a un total de $2.292.705. Esa cantidad será girada al estudiante por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).