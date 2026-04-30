x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Procuraduría investiga a Nueva EPS por muerte de joven que esperaba su medicamento para la leucemia

Jeisson Pinzón había presentado una acción de tutela que fue fallada a su favor, pero que aun así no se le suministró el medicamento para completar su esquema de tratamiento.

  • La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra la Nueva EPS por presunta negligencia en muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval. FOTO: JULIO CESAR HERRERA
    La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra la Nueva EPS por presunta negligencia en muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval. FOTO: JULIO CESAR HERRERA
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios de la Nueva EPS por presunta negligencia en la muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

Jeisson Javier, quien murió el 14 de marzo, habría enfrentado múltiples barreras para acceder al medicamento llamado Blinatumumab, una inmunoterapia fundamental dentro de su tratamiento contra el cáncer, que al parecer llevaba meses reclamando a esta EPS.

Lea también: Instituto de Cancerología y Nueva EPS llegaron a acuerdo para atención de pacientes

El joven fue diagnosticado en febrero de 2025 y, para octubre de ese año, necesitaba el medicamento con el que complementaría su esquema de tratamiento. Él denunció que había presentado una tutela que falló a su favor, pero que aun así no le entregaban el fármaco, incluso con los llamados por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

“(...) Es por ello que acudo a estos medios para exigirle a la Nueva EPS que mi medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro. Exijo que se me respete el derecho a la salud y a la vida”, expresó Jeisson Javier en un video en el marco de su denuncia pública.

El órgano de control expresó que esta investigación no solo corresponde al “deterioro progresivo” de la salud del joven Jeisson Javier, sino también de su posterior fallecimiento.

“La Procuraduría Provincial de Tunja busca establecer cuál fue el proceso adelantado frente al tratamiento médico y suministro de medicamentos al paciente y la respuesta dada por la entidad de salud a la acción de tutela interpuesta en su contra.

Entérese: Hay fecha para conciliación entre la familia de Kevin Acosta y el Estado, luego de que Petro los revictimizara

Por tal motivo, se llevó a cabo una reunión de la sala situacional de salud con la participación de todos los actores involucrados, en la que, a través de la Secretaría de Salud de Tunja, recaudaron las pruebas necesarias para remitir las actuaciones por competencia a Bogotá.

Los informes relacionados con la investigación al gerente interventor de la EPS serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de homicidio culposo.

Siga leyendo: Gasto en medicamentos sube 18,4% mientras crece la dependencia de importaciones

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Blinatumumab?
Es una inmunoterapia usada para tratar la leucemia linfoblástica aguda. Ayuda al sistema inmune a atacar células cancerígenas.
¿Qué papel tiene la Procuraduría en estos casos?
Investiga disciplinariamente a funcionarios públicos o entidades por posibles fallas o negligencia en sus funciones.
¿De qué murió Jeisson Pinzón?
Jeisson falleció a causa de una recaída de leucemia linfoblástica aguda. Su estado empeoró drásticamente debido a la falta de entrega oportuna del medicamento blinatumomab, necesario para estabilizarlo y proceder con un trasplante de médula ósea.
¿Qué respuesta dio la Nueva EPS y la Supersalud?
Ambas entidades solicitaron datos del paciente a través de redes sociales días antes de su fallecimiento para “validar el caso”, pero la gestión no se concretó a tiempo para salvar la vida del joven de 20 años.

Temas recomendados

Procuraduría
Virales
Salud
Cáncer
EPS
Homicidio
Jóvenes
Muerte
Enfermedad
Videos
Nueva EPS
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos