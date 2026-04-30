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La leyenda Macaya Márquez quiere llegar al Mundial 2026: comercial argentino se volvió viral

A sus 91 años, Enrique Macaya Márquez demuestra que la pasión por el fútbol no tiene límites en una campaña que ya le da la vuelta al mundo.

  • Pantallazo del comercial publicitario que le está dando la vuelta al mundo. FOTO IMAGEN TOMADA DEL COMERCIAL DE CABIFY
    Pantallazo del comercial publicitario que le está dando la vuelta al mundo. FOTO IMAGEN TOMADA DEL COMERCIAL DE CABIFY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Argentina vuelve a demostrar que, cuando se trata de fútbol y emoción, la publicidad también juega en otra liga. A poco tiempo del Mundial de Norteamérica 2026, una plataforma de transporte ha lanzado una campaña que ya le está dando la vuelta al mundo, con un protagonista que no necesita presentación: Enrique Macaya Márquez.

A sus 91 años, Macaya no solo es una voz autorizada del fútbol, sino también un testigo privilegiado de la historia de los mundiales. Ha estado presente en 17 ediciones, desde Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958, construyendo una trayectoria que lo convierte en leyenda viva del periodismo deportivo.

Un viaje que parece imposible

El comercial parte de una premisa tan simple como poderosa: Macaya quiere estar en el Mundial 2026... pero esta vez no lo tiene fácil.

La pieza lo muestra intentando, sin éxito, todas las alternativas posibles para viajar. Busca tiquetes, participa en concursos, explora opciones, pero ninguna resulta. El tiempo pasa y las posibilidades se agotan, reforzando la idea de que, incluso para alguien que ha estado en casi todos los mundiales, esta vez el desafío es distinto.

Ahí aparece la solución inesperada: emprender el viaje por tierra utilizando la plataforma de transporte. Una decisión que mezcla humor, nostalgia y determinación, y que conecta de inmediato con el público.

Una tradición que no falla

No es casualidad que esta campaña haya generado tanto impacto. Argentina tiene una larga tradición de comerciales memorables en la previa de los mundiales, piezas que logran capturar la pasión, la identidad y la emoción colectiva que despierta el fútbol.

Lejos de limitarse a vender un servicio, estas campañas cuentan historias. Y en este caso, la elección de Macaya Márquez como protagonista eleva el mensaje: no se trata solo de llegar a un destino, sino de seguir siendo parte de la historia.

Más que publicidad, una declaración de amor al fútbol

El comercial funciona porque apela a algo universal: el deseo de no perderse el momento. En la figura de Macaya, se refleja toda una vida dedicada al fútbol, y la idea de que, incluso a los 91 años, la pasión sigue intacta.

Su decisión final —viajar por tierra si es necesario— no solo genera una sonrisa, sino que también deja un mensaje claro: cuando se trata del Mundial, no hay obstáculos que valgan.

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