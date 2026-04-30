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Oficial: Colombia fija aranceles del 35%, 50% y 75% para productos importados desde Ecuador

Se trata de una medida temporal que permanecerá mientras Ecuador mantenga la que ha llamado la ‘tasa de seguridad’ para los productos colombianos que ingresen a ese país y que hoy es del 100%.

  • En el primer bimestre de este año, Colombia exportó a Ecuador en bienes no minero energéticos US$219,9 millones. Foto: Generada con IA
    En el primer bimestre de este año, Colombia exportó a Ecuador en bienes no minero energéticos US$219,9 millones. Foto: Generada con IA
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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La ministra de Comercio, Diana Morales, anunció la implementación de un nuevo esquema de aranceles para 191 productos provenientes de Ecuador, que se aplicará según el nivel de producción nacional y el abastecimiento interno.

Mediante el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, las tarifas se fijaron en 35%, 50% y 75%, y se aplicarán de manera diferenciada de acuerdo con la capacidad productiva del país y la disponibilidad de estos bienes en el mercado local.

Estos productos hacen parte de un universo arancelario de 758 subpartidas que integran el comercio bilateral entre ambas naciones.

Puede leer: ¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador?

Según la ministra, el objetivo es proteger la industria colombiana, el empleo, la población en la frontera y garantizar el abastecimiento y la estabilidad económica del país.

Agregó que la estrategia consiste en intervenir “donde tenemos capacidad interna y proteger donde existen desequilibrios”.

En ese sentido, los productos provenientes de Ecuador que sí se producen en Colombia y cuentan con capacidad productiva nacional estarán sujetos a los nuevos aranceles.

Noticia en desarrollo...

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