Nueva EPS: Los cuatro líos que enredan a Luz María Múnera en presunta intervención ilegal

La tormenta no para en el sector salud de Colombia. A la crisis financiera y humanitaria del sistema y al rechazo del ministerio del ramo a ajustar la unidad de pago por capitación (UPC) ahora se le suma un escándalo institucional sobre la Nueva EPS y que involucra a la Superintendencia de Salud, así como a la superintendente adhoc para esa aseguradora, Luz María Múnera.
Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, y que fue divulgada por Caracol Radio, el Gobierno Nacional se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento interno para iniciar la intervención a esa entidad.
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Cuatro hechos involucran a Múnera con posibles irregularidades cometidas en la prórroga de la intervención forzosa para administrar contra la Nueva EPS por un año más. El primero, según un documento de la Procuraduría fechado el pasado 14 de abril, la funcionaria habría tomado la decisión de intervenirla sin cumplir ninguno de los pasos requeridos.