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“Si se posesiona frente a los militares, envía un mensaje equivocado”: el debate por la posesión de De la Espriella en una guarnición

El Senado ya aprobó trasladar el acto al Cauca, pero hay figuras de diferentes posiciones políticas que cuestionan que el presidente electo quiera posesionarse ante los militares.

  • Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, y Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático. Foto: Julio Herrera/Colprensa.
    Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, y Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático. Foto: Julio Herrera/Colprensa.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 2 horas
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La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado debate, ya que quiere hacerla por fuera de Bogotá. Pero hoy, el foco de discusión se ha vuelto sobre si debería ser en una guarnición militar, como él quiere, o una instalación civil.

Como sustento legal, en esta discusión se recordó que, según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”.

Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar, como ya lo hizo el Senado.

Le puede interesar: De la Espriella no irá a posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero sí enviará delegados, ¿quiénes van?

Este aprobó el 22 de julio que la posesión sea en el departamento del Cauca, uno de los más afectados por la presencia de grupos armados.

La votación fue de 55 votos a favor y 32 en contra. El documento fue respaldado por la bancada oficialista que integran el Centro Democrático y Cambio Radical; a su vez, por el Partido Conservador.

Falta que la Cámara de Representantes estudie y vote en plenaria la proposición para que el mandatario electo pueda posesionarse en el Cauca. La sesión será en unos días, el 28 de julio.

Teniendo en cuenta la Constitución, esta no prohíbe que la posesión sea en una guarnición militar, pero hay voces encontradas con respecto a si es conveniente o no.

Hablan senadores de la República

Diferentes congresistas opinaron sobre la idea. Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, que tendrá posturas críticas con De la Espriella, dijo que de todas maneras quiere asistir a su posesión. Ahí se diferencia del Pacto Histórico, que cree que el presidente electo es “ilegítimo”.

Sin embargo, Pedraza no está de acuerdo con que la posesión sea en una guarnición militar. En la sesión del Congreso del 22 de julio, dijo que “una de las grandes victorias que tienen los modelos democráticos ha sido someter el poder de la fuerza pública y de las armas al mandato civil. En este caso, del pueblo colombiano en las urnas”.

Y agregó: “En este momento hay regímenes autoritarios diciendo que cierran las elecciones, como el de Daniel Ortega, en parte lo logran porque tienen el respaldo de los militares, acabando con un mandato democrático (...) el presidente se posesiona frente al pueblo que elige al Congreso y que lo elige a él”.

Por su parte, Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, también ha estado en desacuerdo, a pesar de que su partido se haya declarado de gobierno desde el principio.

Nieto se apartó de la decisión de la bancada, y reiteró que “apoya el mensaje de descentralización” de hacer la posesión por fuera de Bogotá, pero no en una guarnición militar.

“Si se le quiere hacer un homenaje a la Fuerza Pública, que el presidente se posesione ante el Congreso, donde él quiera, pero no en una guarnición militar. Tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico, y en el ejercicio simbólico, el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado”, dijo.

De hecho, en entrevista con Blu Radio dijo que no irá a la posesión si se da en una instalación militar. “Los principios republicanos exigen que, efectiva y simbólicamente, el poder militar se subordine al poder cívico (...) Si finalmente se decide que la posesión se hace en una guarnición militar, yo no voy a acompañar esa posesión”, explicó.

Y agregó que “en el Congreso se representa al pueblo como un todo. Al presidente de la República lo eligen todos los electores, pero hay otros que no lo acompañan. En el Congreso están todas las vertientes políticas”.

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Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Abelardo de la Espriella se puede posesionar por fuera de Bogotá?
El artículo 192 establece que el presidente se posesiona ante el Congreso en pleno, mientras que el artículo 140 autoriza al Congreso a trasladar provisionalmente su sede fuera de Bogotá si ambas cámaras lo aprueban.
¿El Senado ya aprobó el traslado de la posesión de De la Espriella al Cauca?
Sí. El 22 de julio de 2026, el Senado aprobó con 55 votos a favor y 32 en contra trasladar la sesión del 7 de agosto al Cauca. Queda pendiente la votación en la Cámara de Representantes.
¿Por qué Rafael Nieto Loaiza anunció que no asistiría a la posesión en una guarnición militar?
Aunque su partido (Centro Democrático) apoya el gobierno, Nieto Loaiza argumenta que someter o escenificar el juramento cívico en una instalación militar rompe la subordinación simbólica del poder de las armas ante la autoridad cívica y republicana.

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