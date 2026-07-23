“Si se posesiona frente a los militares, envía un mensaje equivocado”: el debate por la posesión de De la Espriella en una guarnición

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado debate, ya que quiere hacerla por fuera de Bogotá. Pero hoy, el foco de discusión se ha vuelto sobre si debería ser en una guarnición militar, como él quiere, o una instalación civil.

Como sustento legal, en esta discusión se recordó que, según el artículo 192 de la Constitución, el presidente de la República “tomará posesión de su destino ante el Congreso”.

Sin embargo, no deja claro que sea en el Capitolio Nacional, y el artículo 140 dice que las cámaras del Congreso pueden ponerse de acuerdo para trasladar la sesión a otro lugar, como ya lo hizo el Senado.

Le puede interesar: De la Espriella no irá a posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero sí enviará delegados, ¿quiénes van?

Este aprobó el 22 de julio que la posesión sea en el departamento del Cauca, uno de los más afectados por la presencia de grupos armados.

La votación fue de 55 votos a favor y 32 en contra. El documento fue respaldado por la bancada oficialista que integran el Centro Democrático y Cambio Radical; a su vez, por el Partido Conservador.

Falta que la Cámara de Representantes estudie y vote en plenaria la proposición para que el mandatario electo pueda posesionarse en el Cauca. La sesión será en unos días, el 28 de julio.

Teniendo en cuenta la Constitución, esta no prohíbe que la posesión sea en una guarnición militar, pero hay voces encontradas con respecto a si es conveniente o no.