Multan por $5.763 millones a tres empresas de salud por exceder precios de medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por un total de $5.763 millones a tres sociedades por exceder los precios de venta máximos de fármacos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Le puede interesar: ¿Qué está originando los líos con acceso a medicamentos? Gremios y expertos explican.
La entidad señaló que las sanciones fueron impuestas luego de realizar visitas de inspección en Cúcuta y Cali, en las que se verificaron las operaciones comerciales de las empresas Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., como mayorista; Fabilu S.A.S., como mayorista y propietaria de la I.P.S. Clínica Colombia ES, ubicada en Cali, y Fabisalud IPS S.A.S., como propietaria de la I.P.S. Clínica Cristo Rey, también ubicada en Cali.