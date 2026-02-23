Por primera vez, la Iglesia Católica exhibe los restos de San Francisco de Asís

El 3 de octubre de 1226 en Asís, Italia, falleció San Francisco de Asís, el hijo de un rico comerciante que renunció a su estilo de vida para vivir en pobreza y servir a los demás. En 2026 se cumplen 800 años del fallecimiento del fraile que se convirtió en santo tan solo dos años después de su muerte y que es una de las figuras más reconocidas del catolicismo.
A raíz de este aniversario, desde el 21 de febrero y durante un mes completo, los restos del santo italiano estarán exhibidos en la Basílica de San Francisco de Asís. En este templo, considerado patrimonio de la humanidad por la Unesco, los visitantes también pueden encontrar objetos que pertenecieron al santo.
Los restos de San Francisco han estado conservados en una vitrina, ocultos a los ojos de los visitantes. Durante ocho siglos, solo se mostraron una vez, brevemente, en 1978. Debido a la corta duración de esa exhibición, la que se está llevando a cabo actualmente es considerada histórica y un evento relevante que han celebrado creyentes y peregrinos.