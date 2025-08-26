¿Qué busca Minsalud manejando Drogas La Rebaja? La cosa va por vacunas y medicinas

El deseo del presidente Gustavo Petro de que Drogas La Rebaja pasara a ser controlada por el Ministerio de Salud se concretó esta semana. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo la entrega definitiva de la reconocida cadena de droguerías a esa entidad, con lo cual se hizo a 880 locales comerciales. La pretensión del Gobierno es usarla como parte de su reforma a la salud, abaratar el precio de los medicamentos y ayudar en la fabricación nacional de vacunas.
Este paso comenzó a mediados de 2022, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ratificó su extinción de dominio tras un fallo de segunda instancia, que señaló que pasaría a ser propiedad del Estado y que los activos de la cadena eran producto de actividades ilícitas ligadas con el Cartel de Cali.