Ojo con estas versiones de Omeprazol: Invima alerta que no tienen registro sanitario

El consumo de esos productos, considerados ilegales, puede causar complicaciones de salud como insomnio, pesadillas, agitaciones, cansancio e hipersensibilidad.

  Estas son las dos presentaciones de Omeprazol que se están vendiendo de forma ilegal en el país. FOTO CAPTURA DE PANTALLA
El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advirtió sobre la circulación en Colombia de dos presentaciones de Omeprazole Delayed‑Release Capsules, pues no cuenta con registro sanitario válido y por lo que se consideran fraudulentas.

Le puede interesar: Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente.

Los productos involucrados corresponden a las cápsulas de 40 mg, lote LK9006, y de 20 mg, lote LH9585, ambas con fecha de vencimiento de abril de 2026.

El Instituto señaló que estos medicamentos no están amparados por ningún registro sanitario emitido por esa autoridad —como la competente—, lo cual hace ilegal su comercialización en el país.

En ese sentido, tanto Pharmalab PHL —en calidad de importador autorizado— como Sandoz GmbH —titular del registro sanitario para el omeprazol en Colombia— declararon que no han introducido esos lotes al mercado local.

Por esa razón, el Invima advierte que consumir los lotes señalados de esos medicamentos representa un peligro para la salud, ya que no ofrecen ninguna garantía de calidad, seguridad o eficacia y se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento o transporte.

Entre los riesgos asociados, la autoridad sanitaria mencionó posibles efectos adversos como insomnio, pesadillas, agitación, cansancio, retención de líquidos, edemas, reacciones de hipersensibilidad, alteraciones en piel y tejido subcutáneo, así como daños potenciales en corazón, riñones e hígado.

En su alerta, la entidad sanitaria reiteró que, al no contar con registro sanitario, dichos productos podrían implicar consecuencias graves para la salud por irreconocibles variables como su composición, condiciones de transporte y posible contaminación.

El Instituto hizo un llamado a la población para abstenerse de comprar o consumir estas presentaciones de omeprazol (lotes LK9006 y LH9585), especialmente en canales de venta digitales, redes sociales o cadenas informales como WhatsApp.

Así mismo, indicó que quienes estén utilizando estos productos suspendan su uso de inmediato y reporten cualquier evento adverso a través del correo invimafv@invima.gov.co o mediante los canales oficiales de la entidad. También recordó que en este enlace se puede consultar los registros sanitarios de los medicamentos, productos o alimentos.

Finalmente, el Invima solicitó a profesionales de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que si encuentran pacientes que consuman esos productos deben indicar la suspensión de su consumo e informar sobre los posibles riesgos para la salud que pueden presentarse; así como informarle a la institución la dirección y medio de adquisición de estos.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

