Gremio de hospitales y clínicas alerta que deuda con 227 IPS llegó a $24 billones

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) publicó su estudio de cartera hospitalaria número 54, en el que incluyó la información de 227 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) sobre el tema. Su análisis muestra que con corte a junio de 2025 hay una deuda total de $24 billones, con un incremento de 18,4 % en el monto absoluto de cartera total respecto a diciembre de 2024. Ese porcentaje representa más de $3,7 billones entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
Le puede interesar: Habla ponente de la reforma a la salud: “Se necesitan $13 billones para estabilizar el sistema”.
Los resultados del estudio —que la ACHC lleva 27 años seguidos publicando— muestran un incremento en el valor de la cartera en mora y en su concentración, la cual estaba en 55,3 % para diciembre de 2024 y, para el primer semestre de 2025, es de 56 %: lo que refleja un incremento de más de $2,2 billones en la cartera en mora entre un corte y otro.