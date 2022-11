Sobre las vacunas contra la viruela símica, la Ministra aclaró que Colombia está a punto de firmar un acuerdo de entendimiento con un país fuera de América Latina y aclaró que el Gobierno anunciará pronto el plan para recibir estos biológicos.

“El Gobierno ha estado adelantando negociaciones de alto nivel. Hemos pedido tiempo dado que es una negociación de Estado a Estado dirigido por la Cancillería y el Ministerio de Salud de Colombia, con la Cancillería de otro país y su Ministerio de Salud”, señaló Corcho.

En ese sentido, la jefe de la cartera de Salud del Gobierno expuso que el Estado –que no aclaró cuál es– que suministrará las vacunas solicitó que hasta que no se haya completado el memorando de entendimiento, no se pueden hacer anuncios oficiales en Colombia.