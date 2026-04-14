En MinSalud repartieron volantes entre contratistas y funcionarios para “alentar” a Guillermo Jaramillo en la Corte

¿Fue un plantón fletado? Esa es la pregunta que queda en el aire tras un video que publicó el Ministerio de Salud en sus redes sociales en el que se ve a un grupo de personas que estaba, supuestamente, apoyando a Guillermo Jaramillo. El funcionario estuvo este lunes 13 de abril en la Corte Constitucional en una sesión técnica en la que respondió por presunto desacato a las órdenes de esa corporación sobre la plata para el sistema de salud, conocida como unidad de pago por capitación (UPC).
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EL COLOMBIANO conoció que desde el pasado viernes se les entregó a los funcionarios y contratistas del ministerio un volante en el que se invitaba a apoyar al jefe de esa cartera en las afueras del Palacio de Justicia, sede de la alta corte.