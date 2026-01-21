Los embargos de $2,1 billones a Nueva EPS que la tienen pasando aceite para operar

Los embargos por orden judicial tienen contra las cuerdas a la Nueva EPS. La aseguradora advirtió que, con sus decisiones, cuatro juzgados del país los incrementaron a una cifra que compromete su operación. Recientemente, la Superintendencia de Salud publicó un concepto que establece que los recursos del sistema son inembargables.
La entidad aseguró que la cifra de embargos en su contra alcanzó los $887.000 millones en noviembre de 2025 y que los fallos de esas corporaciones judiciales la incrementaron a $2,12 billones, que están comprometiendo toda su operación.
Según expuso, esa compañía actualmente tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación. Esto les está generando que solo estén contando con el giro directo que llega cada semana para postulación hacia los hospitales y clínicas y que tengan limitación absoluta de uso de los recursos de tesorería.