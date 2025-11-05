Estas son las deudas de 2 EPS intervenidas con el Instituto Nacional de Cancerología

A las cuestionadas intervenciones contra las entidades promotoras de salud (EPS) le salen cada vez más patas. Unas cifras del Instituto Nacional de Cancerología advierten la situación que pasa esa entidad por cuenta de la cartera (deuda) que acumulan algunas aseguradoras que están bajo el control del Gobierno, mediante la superintendencia del ramo.
De acuerdo con las cifras reveladas por el representante a la Cámara Andrés Forero (quien las obtuvo tras enviar un derecho de petición), cinco EPS han incrementado sus deudas con ese Instituto en el período comprendido entre marzo de 2024 y marzo de 2025.