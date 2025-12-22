x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
bookmark

Sin excusas y con autocrítica: así analiza Sebastián Arango el año de Nacional | Línea de Gol

22 de diciembre de 2025

En el cierre del año futbolístico, Línea de Gol despidió el 2025 con un invitado especial: Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional. En una charla extensa y franca, el dirigente verdolaga hizo un balance del año, habló de errores, aciertos, del vínculo con la hinchada, del proceso deportivo y empresarial, y adelantó pistas sobre lo que viene para el 2026....

