Tras informe de Contraloría, Supersalud ordenó a Nueva EPS hacer plan con prestadores

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ordenó a la Nueva EPS ejecutar un plan intensivo de reuniones con los prestadores de servicios de salud para legalizar con actas a qué facturas se deben aplicar los pagos que han recibido y que hasta ahora figuran en los registros como anticipos sin serlo.
Al respecto, la Supersalud explicó que los hallazgos presentados por la Contraloría General de la Nación sobre esa EPS habían sido identificados previamente por la entidad de vigilancia. Según Rubiano, el problema no es la falta de pago, sino un fallo en el procedimiento administrativo por parte de esa compañía.
El informe de la Contraloría califica como “anticipos” a dineros que, según la superintendecia, son en realidad “pagos a servicios ya prestados” a los que no se les ha asignado una factura específica. “Lo que sí no hizo oportunamente fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado”, dijo Rubiano García.