Alistan denuncia contra Luz María Múnera por posible intervención ilegal a Nueva EPS

Siguen las reacciones por la denuncia que llegó a la Procuraduría General de la Nación por la presunta intervención ilegal contra la Nueva EPS. La superintendente de Salud adhoc, Luz María Múnera, está bajo los reflectores del país, pues los hechos mencionados señalan que habría incurrido en irregularidades para tomar esa decisión.
Al respecto, el representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) anunció acciones legales tras esa revelación, que fue dada a conocer por Caracol Radio.
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“Por hacerle caso a ciegas a Gustavo Petro la Super Ad-Hoc Luz María Múnera habría violado la ley y se metió en un problema penal y disciplinario”, aseguró el congresista en su cuenta de X (antiguo Twitter).