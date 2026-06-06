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“Esa foto va”: Así respondió James al apoyo de Antonella Petro y aclaró que no la escuchó en evento de despedida de la Selección

Antonella se mostró muy emocionada por el mensaje del “10”, y además publicó una historia con el pantallazo del mensaje y la canción de Ryan Castro, El Ritmo que nos une. La Selección sigue concentrada en Estados Unidos para el duelo de este domingo ante Jordania en el cierre de su preparación para el Mundial.

  • La selección Colombia partió esta semana rumbo al Mundial 2026. En el evento de despedida estuvo el presidente Gustado Petro, acompañado de su hija Antonella. FOTO: PRESIDENCIA
    La selección Colombia partió esta semana rumbo al Mundial 2026. En el evento de despedida estuvo el presidente Gustado Petro, acompañado de su hija Antonella. FOTO: PRESIDENCIA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Luego del mensaje que publicó en redes Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, enviándole su apoyo a James Rodríguez y la Selección Colombia, el 10 de la Tricolor le respondió y le prometió que: “esa foto va”.

El 10 de la Selección Colombia también le aclaró a Antonella que no la había escuchado cuando le pidió la foto, pero se comprometió que si harán la foto y que le hará llegar la camiseta.

En el mensaje, el capitán de la Selección Colombia escribió: “Antonella esa foto va. Adicional, cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”.

Así mismo le agradeció por el apoyo. “Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto”.

Finalmente, de manera graciosa, también le aclaró: “La próxima me hablas más fuerte, un abrazo”.

En contexto: Video | Antonella Petro reafirma su apoyo a James Rodríguez y a la Selección Colombia: “Eres mi héroe, somos un solo país”

Antonella se mostró muy emocionada por el mensaje y además publicó una historia con el pantallazo del mensaje y la canción de Ryan Castro, El Ritmo que nos une.

De esta manera se acaba la polémica que se armó en redes y que desató mensajes agresivos por parte de los seguidores del presidente Petro, quienes además llenaron el Instagram de Salome Rodríguez (hija del 10) con insultos y amenazas.

Concentrados para el juego con Jordania

La Selección sigue trabajando en Estados Unidos, para el duelo de este domingo ante Jordania, en el cierre de la preparación para el Mundial.

Le puede interesar: FCF hizo un llamado a la unión, el respeto y rechazó la agresión, el asedio y la descalificación contra los jugadores de la Selección

El duelo ante Jordania será a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá ver en el país por Caracol TV, www.golcaracol.com, Ditu y la señal HD2 de Caracol.

Luego del partido ante Jordania, los dirigidos por Néstor Lorenzo viajarán a México para concentrarse con miras al debut en el Mundial.

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El debut de la Tricolor será el próximo miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán en el México City Stadium, a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país.

Preguntas y respuestas

¿Qué le respondió James Rodríguez a Antonella Petro?
El futbolista le prometió una fotografía y una camiseta firmada, además de agradecerle el apoyo a la Selección Colombia.
¿Por qué surgió la polémica entre James y Antonella?
Usuarios en redes interpretaron que el jugador ignoró una solicitud de fotografía durante un acto protocolario de despedida de la Selección.
¿Qué dijo Antonella Petro sobre James Rodríguez?
La joven aseguró que el capitán de la Selección es uno de sus referentes deportivos y lo calificó como su héroe.
¿Qué mensaje envió James a la afición colombiana?
Pidió unidad alrededor de la Selección Colombia y agradeció el respaldo recibido antes del Mundial.

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