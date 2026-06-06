“Esa foto va”: Así respondió James al apoyo de Antonella Petro y aclaró que no la escuchó en evento de despedida de la Selección

Luego del mensaje que publicó en redes Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, enviándole su apoyo a James Rodríguez y la Selección Colombia, el 10 de la Tricolor le respondió y le prometió que: “esa foto va”.
El 10 de la Selección Colombia también le aclaró a Antonella que no la había escuchado cuando le pidió la foto, pero se comprometió que si harán la foto y que le hará llegar la camiseta.
En el mensaje, el capitán de la Selección Colombia escribió: “Antonella esa foto va. Adicional, cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”.