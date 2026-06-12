Es oficial: Atlético Nacional sacó a Diego Arias y ya piensa en su reemplazo

Atlético Nacional confirmó este viernes la salida de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino, poniendo fin a una etapa que, aunque ya se daba por terminada tras no alcanzar el objetivo de conquistar el título de la Liga, aún no había sido oficializada por la institución verdolaga.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club, acompañado por un emotivo video en el que se reconoce la trayectoria, el compromiso y la dedicación del entrenador risaraldense durante su paso por la institución.

“Fuiste ejemplo de compromiso dentro y fuera de la cancha”, expresa el mensaje difundido por Nacional, mientras se observan diferentes momentos de Arias vistiendo los colores del equipo. El homenaje también destaca su aporte en distintas facetas dentro del club: “Gracias por tu aporte como jugador, formador y técnico de Atlético Nacional”, concluye el video con un sentido “Gracias, Diego”.

Le recomendamos: “Lo que yo viví en Atlético Nacional nadie lo va a borrar”: ¿Volverá Sebastián Pérez al verde?

Junto al material audiovisual, el club publicó un comunicado oficial en el que confirmó la finalización del vínculo contractual con el estratega.