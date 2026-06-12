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Es oficial: Atlético Nacional sacó a Diego Arias y ya piensa en su reemplazo

El club verde hizo oficial la salida de Diego Arias como director técnico del equipo profesional. El equipo agradeció su compromiso y trayectoria en la institución, mientras avanza en la búsqueda de su reemplazo.

  • Diego Arias finalizó su vínculo laboral con Atlético Nacional. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Diego Arias finalizó su vínculo laboral con Atlético Nacional. FOTO: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional confirmó este viernes la salida de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino, poniendo fin a una etapa que, aunque ya se daba por terminada tras no alcanzar el objetivo de conquistar el título de la Liga, aún no había sido oficializada por la institución verdolaga.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club, acompañado por un emotivo video en el que se reconoce la trayectoria, el compromiso y la dedicación del entrenador risaraldense durante su paso por la institución.

Fuiste ejemplo de compromiso dentro y fuera de la cancha”, expresa el mensaje difundido por Nacional, mientras se observan diferentes momentos de Arias vistiendo los colores del equipo. El homenaje también destaca su aporte en distintas facetas dentro del club: “Gracias por tu aporte como jugador, formador y técnico de Atlético Nacional”, concluye el video con un sentido “Gracias, Diego”.

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Junto al material audiovisual, el club publicó un comunicado oficial en el que confirmó la finalización del vínculo contractual con el estratega.

“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino”, señaló la institución.

Asimismo, el club resaltó las cualidades humanas y profesionales del entrenador durante su gestión al frente del plantel.

La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino”, agregó el comunicado.

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De igual manera, Nacional informó que ya trabaja en la definición del nuevo cuerpo técnico que encabezará el proyecto deportivo para el segundo semestre del año.

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”, concluyó la entidad antioqueña.

Mientras tanto, comienzan a surgir nombres para ocupar el banquillo verdolaga. Según pudo conocer este medio, existen diálogos avanzados con Reinaldo Rueda, quien se perfila actualmente como el principal candidato para regresar a la dirección técnica de Atlético Nacional. El experimentado entrenador, que ya tuvo un exitoso paso por el club y conoce a profundidad la institución, aparece como la alternativa más fuerte para liderar el nuevo proyecto deportivo de cara a los retos del segundo semestre.

En los próximos días se espera que la dirigencia tome una decisión definitiva sobre el nuevo entrenador, en un momento clave para la planificación deportiva del equipo y la conformación de la plantilla para las competencias venideras.

Preguntas y respuestas

¿Por qué salió Diego Arias de Atlético Nacional?
El club decidió finalizar su vínculo después de que el equipo no alcanzara los objetivos deportivos planteados para el semestre.
¿Atlético Nacional ya tiene nuevo entrenador?
No. La institución informó que trabaja en la definición del cuerpo técnico para el segundo semestre.
¿Reinaldo Rueda será el nuevo técnico de Nacional?
Según información conocida por El Colombiano, existen conversaciones avanzadas y actualmente aparece como el principal candidato.
¿Qué dijo Nacional sobre Diego Arias?
El club destacó su profesionalismo, liderazgo y compromiso, además de agradecerle su aporte como jugador, formador y entrenador.

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