Crisis de salud: 7 de 10 quejas de pacientes con cáncer en sangre son por medicinas

La crisis del sistema de salud no discrimina pacientes de distintas dolencias. El caso más reciente es el de Benita Pérez, una mujer que vivió desde 1999 con leucemia mieloide crónica. Murió el pasado 28 de enero, luego de posibles problemas con la Nueva EPS —a la que estaba afiliada— en la continuación de su tratamiento desde marzo de 2025.
Le puede interesar: Así se agruparon pacientes con esclerosis múltiple para denunciar falta de medicinas.
La mujer, que participó de un estudio clínico con el primer medicamento oral que revolucionó el tratamiento del cáncer a nivel mundial, fue voluntaria de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, hace parte de los pacientes con esa condición que vivieron el peor escenario de la crisis financiera, humanitaria y de confianza que vive el sector.
Esa misma fundación conmemoró esta semana el Día Mundial Contra el Cáncer —una fecha creada en 2000 para generar conciencia sobre la enfermedad y evaluar las medidas para prevenirla y enfrentarla— con una alerta preocupante.