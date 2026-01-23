Crisis de salud: Contraloría alerta que no está llegando plata a hospitales públicos

Tanto que el presidente Gustavo Petro habla del apoyo que en su Gobierno han tenido los hospitales públicos y la inversión en oferta de servicios, pero esos fines están bajo cuestionamiento. La Contraloría alertó sobre el grave y progresivo deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país. De esa manera reitera lo dicho en 2023 a la Supersalud.
El reporte del ente de control da cuenta de que los registros de las entidades promotoras de salud (EPS) y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, dan cuenta de que los riesgos advertidos hace dos años no solo persisten, sino que se han agravado de manera significativa.