Cajacopi EPS cambió de nombre: así se llamará ahora y esto deben saber sus afiliados

La EPS Cajacopi anunció el cambio de su razón social a Proteger EPS S.A.S., decisión que fue avalada por la Superintendencia de Salud mediante resolución de diciembre de 2025. Con esta determinación, la entidad formalizó una nueva denominación corporativa en medio de un contexto enrarecido dentro del sistema de salud.
El anuncio fue presentado por el gerente general de la aseguradora, Roberto Solano Navarra, quien explicó que la modificación responde a una estrategia institucional orientada a fortalecer la identidad de la organización. Según precisó, el ajuste se produce en un escenario caracterizado por cambios normativos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como escenarios sociales y operativos que impactan el sector.