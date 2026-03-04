Cajacopi EPS cambió de nombre: así se llamará ahora y esto deben saber sus afiliados

La EPS Cajacopi anunció el cambio de su razón social a Proteger EPS S.A.S., decisión que fue avalada por la Superintendencia de Salud mediante resolución de diciembre de 2025. Con esta determinación, la entidad formalizó una nueva denominación corporativa en medio de un contexto enrarecido dentro del sistema de salud. Le puede interesar: Hijo del hombre que quemó sede de una EPS en La Guajira necesita cirugía ocular. El anuncio fue presentado por el gerente general de la aseguradora, Roberto Solano Navarra, quien explicó que la modificación responde a una estrategia institucional orientada a fortalecer la identidad de la organización. Según precisó, el ajuste se produce en un escenario caracterizado por cambios normativos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, así como escenarios sociales y operativos que impactan el sector.

Desde la entidad señalaron que el nuevo nombre busca consolidar una imagen acorde con los desafíos actuales del sector y reafirmar su propósito de priorizar la protección, el bienestar y la calidad en la prestación de servicios. La transformación, indicaron, apunta a proyectar mayor coherencia con su misión institucional. En cuanto a los efectos jurídicos, la EPS aclaró que la actualización de la razón social no altera su naturaleza legal, su objeto social ni el tipo de sociedad con el cual opera. También confirmó que se mantienen sin cambios el número de identificación tributaria (NIT), la personería jurídica y la representación legal, al igual que la validez de todos los compromisos que tenían de antes.

Por otro lado, Proteger informó que continúan vigentes los contratos suscritos con proveedores e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), es decir, los hospitales y clínicas. De igual manera, permanecen activas las obligaciones tributarias, administrativas y financieras y los procesos judiciales en curso. Los procedimientos habituales, como la radicación de facturas, no sufrirán modificaciones a raíz del nuevo nombre. En relación con el Plan de Reorganización Institucional (PRI), Proteger EPS reiteró que siguen en firme los compromisos asumidos desde su autorización en agosto de 2022 por parte de la Supersalud. La entidad subrayó que el cambio de denominación no implica variaciones en las condiciones ni en los lineamientos establecidos dentro de ese proceso.