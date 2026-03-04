Oposición denuncia falta de garantías tras asesinato de activista del Centro Democrático en Arauca

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, acusó al Gobierno de no ofrecer “garantías” a su partido, tras denunciar el asesinato del activista político Wilfredo Braca en Puerto Rondón, Arauca. “Insistimos en que este Gobierno no le da garantías al Centro Democrático. No solamente instigan contra nosotros, no nos dan protección, nos niegan los esquemas de seguridad y siguen los ataques sistemáticos y el apoyo de los grupos armados a su candidato”, afirmó Valencia. Lea también: Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca a días de elecciones: “Golpe a la democracia”

Hasta el momento lo que se sabe es que Braca, activista político del Centro Democrático, fue atacado por hombres armados en el barrio La Virgen, en Puerto Rondón, sin que se sepa si el atentado está relacionado con su militancia partidista o con algún otro hecho.

“Le exigimos al Gobierno respuestas”, reclamó Valencia, en un video difundido por su partido en redes sociales.

La semana pasada fue detenida una funcionaria del Inpec que estaba armada dentro de una un acto político de Valencia, en hechos ocurridos en el Parque José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima).

La senadora y candidata presidencial le exigió en ese momento el Ejecutivo “plenas garantías para el ejercicio democrático y electoral”, al recordar que dos semanas atrás la sede de campaña de la aspirante a la Cámara de Representantes por el Huila de su partido, Tatiana Méndez, fue atacada por un grupo de personas que causaron destrozos al inmueble.

El clima político de cara a las elecciones no ha sido el más claro. Lo enrareció inicialmente el asesinato del precandidato presidencial y senador de Centro Democrático Miguel Uribe, en un atentado ocurrido en Bogotá el 7 de junio de 2025.