Video | Profesor y estudiantes de la UIS se enfrentaron a encapuchados que intentaron sabotear clases

Un docente de la Universidad Industrial de Santander bloqueó la entrada de un salón en el edificio “Camilo Torres” para proteger el desarrollo de su clase. Esto fue lo que sucedió.

    Encapuchados ingresaron a la Universidad Industrial de Santander con el fin de alterar el desarrollo de las clases. Un profesor y un grupo de estudiantes se opusieron. Fotos: capturas de videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
Momentos de alta tensión se vivieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, cuando un profesor y sus alumnos impidieron que un grupo de encapuchados suspendiera las actividades académicas.

Esto sucedió en la tarde del martes 3 de marzo cuando inicialmente tres personas con el rostro cubierto y vestidas de negro irrumpieron en el edificio con la intención de desalojar las aulas.

Lea también: Encapuchados se tomaron edificio de la Universidad Nacional y se enfrentan a la Fuerza Pública en Bogotá

En uno de los videos grabados por estudiantes se observa cómo el profesor de la Facultad de Ciencias les impide el paso físicamente mientras les increpa: “Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya le dije”.

A pesar de los forcejeos y la exigencia de los encapuchados para que abandonaran el lugar, el maestro mantuvo una postura firme y no permitió el ingreso al salón, logrando que los sujetos finalmente se retiraran sin cumplir su objetivo.

Ese actuar del docente fue respaldado por los estudiantes, quienes se negaron a desalojar el campus. Otro video muestra en los pasillos a los estudiantes cuestionando las acciones violentas. “Aquí nos quedamos, y nos quedamos para cuidar las cosas”, fue la consigna de los alumnos de la UIS.

A pesar de la oposición del docente y de los estudiantes, los encapuchados se salieron con las suyas desarrollando actos vandálicos en diferentes puntos de la universidad lanzando papas bomba en la plazoleta Camilo Torres, realizando grafitis y dañando vidrios de algunas edificaciones.

Las acciones fueron justificadas por los encapuchados como una forma de conmemorar el hallazgo de los restos del sacerdote y exguerrillero Camilo Torres Restrepo.

Hasta el momento, las directivas de la Universidad Industrial de Santander no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los daños materiales o las medidas que se tomarán frente a estos hechos.

Siga leyendo: “¡Están rompiendo mi facultad!”: así fue como un estudiante encaró a dos encapuchados en la Universidad Nacional

Utilidad para la vida